У лютому ринок нових легковиків обвалився, проте попит на преміальні бренди зростає — Finance.ua
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У лютому ринок нових легковиків обвалився, проте попит на преміальні бренди зростає

Технології&Авто
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Протягом найкоротшого місяця року в Україні було реалізовано трохи більше 2,7 тис. нових легкових авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з лютим 2022 р. ринок нових легковиків зменшився майже удвічі, а відносно січневого результату поточного року — на 8%.
  • Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota — 351 реєстрація. Це на 50% менше, ніж торік.
  • Другою за кількістю отриманих номерів була марка Volkswagen — 255 шт. (-9%)
  • Водночас BMW додала 65% у лютневих продажах та закінчила місяць на відмітці 221 авто, увірвавшись в трійку лідерів.
  • Четвертий результат продемонстрували одразу дві марки — Mercedes-Benz та Hyundai, по 211 авто у кожній
Але, якщо корейська марка втратила від минулорічного показника 38%, то Mercedes-Benz збільшив продажі на 17%. Замикає ТОП-5 лютого Renault — 201 шт. (-69%).
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 174 реєстрації.
Всього, з початку року, вітчизняний автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 47% менше ніж за аналогічний період 2022 року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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