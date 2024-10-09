День фінансів: перевірки бізнесу, кредити за два-три тижні, отримання пенсії через «Нову пошту» — Finance.ua

День фінансів: перевірки бізнесу, кредити за два-три тижні, отримання пенсії через «Нову пошту» Сьогодні 17:45

Середа, 9 жовтня. ПриватБанк обрав нового голову правління, а депутати розглянули низку важливих законопроєктів.

ПриватБанк обрав голову правління. Наглядова рада ПриватБанку Наглядова рада ПриватБанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду Голови Правління банку. Це рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, в якому взяли участь висококваліфіковані кандидати з України та з-за кордону.

Перезавантаження системи перевірок бізнесу. Верховна Рада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який перезавантажує систему перевірок бізнесу. Уряд прагне перезавантажити систему перевірок, переорієнтувати панівний сьогодні карально-репресивний підхід до нагляду та контролю на превентивний і ризик-орієнтований.

До речі, як розповіли аналітики Опендатабот, 30% посадовців «помилялися» у своїх деклараціях, в середньому на 15 млн грн.

Угода зі слідством. Депутати також Депутати також ухвалили у першому читанні законопроєкт про угоди зі слідством. Цей текст підтримали САП і НАБУ, також він відповідає міжнародним зобовʼязанням.

е-Посвідчення ветерана. Рада Рада ухвалила зміни до чинного законодавства, якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового. е-Посвідчення ветерана стане основним документом, що підтверджує його статус та члена родини загиблого Захисника чи Захисниці України.

Мобілізація «обмежено придатних» до 25 років. Нардепи Нардепи схвалили в цілому проєкт закону, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років (які були визнані обмежено придатними).

Детальніше про грошове забезпечення військових можна дізнатись тут

Отримання пенсії через «Нову пошту». В Україні В Україні хочуть внести зміну щодо виплат пенсій. Пропонується пришвидшити цей процес шляхом надання можливості отримувати виплати через платіжну систему «Нової Пошти».

За словами депутатки Ніни Южаніної, Україна витрачає до двох мільярдів гривень на послуги з виплати пенсій. Проте серед поштових операторів зберігається конкуренція через можливість розширення спектра послуг.

Новий мобільний застосунок Укрпошти. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив , що компанія запустить у листопаді новий мобільний застосунок із удосконаленим функціоналом. У новому застосунку клієнти зможуть перенаправити посилку на інше відділення, сплатити, бачити всі етапи її шляху.

Крім того, Укрпошта планує налагодити доставку товарів з Amazon та інших маркетплейсів.

Також Смілянський вважає , що ідея оподаткування посилок з-за кордону до 150 євро має впроваджуватися одночасно зі збільшенням кількості службовців Держмитслужби та збільшенням бюджету на їх утримання.

Вручення повісток через пошту. Кабмін Кабмін змінив правила вручення повісток через пошту. Тепер представник пошти зобов’язаний вручити повістку про виклик до ТЦК особисто адресату. Або ж телефоном повідомити про доставку за вказаною адресою.

Ставка на депозити. Голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов Голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов вважає , що до кінця року ставки за депозитами залишаться без особливих змін: максимальні ставки за найбільш тривалими в часі гривневими вкладами (від 1 року до 2,5 років) будуть на рівні 15−15,5%, а дохідність вкладів в іноземній валюті не перевищить 1,5% річних.

Терміни кредитування. Банкіри Банкіри обіцяють видавати кредити бізнесу за два-три тижні. Тоді як попереднє кредитне рішення можна отримати за один-два дні. Деякі заявки йдуть швидше, деякі — повільніше, в залежності від групи позичальника — чи потребує він більш глибокого аналізу.

А якщо вас цікавлять швидкі кредити без довідок про доходи, то якраз сьогодні на Finance.ua вийшов оновлений рейтинг обслуговування в МФО. Ми порівняли 44 компанії і визначили, у кого цей процес організований краще, ніж у інших:

Компенсація за знищене житло. В Україні В Україні оновили програму єВідновлення для громадян, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій. Відтепер подати заяву про отримання житлового сертифіката чи коштів для відбудови на власній земельній ділянці можна на порталі Дія або через ЦНАП.

Потужний електрокар від китайців. Нова модель Zeekr Mix — компактний електричний мінівен — Нова модель Zeekr Mix — компактний електричний мінівен — скоро з’явиться на автомобільному ринку Китаю. Очікується, що автомобіль надійде у продаж у жовтні цього року, що має посприяти збільшенню обсягів реалізації продукції Zeekr. У базовій комплектації Zeekr Mix оснащуватиметься одним електродвигуном на задній осі потужністю до 310 кВт (415 к.с.).

Автомобілі з Китаю вже давно зарекомендували себе частими гостями на ринку України. Так, за підсумками серпня, на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15 млрд грн. Цікаво, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Тому Finance.ua вирішив дослідити, на які авто з Китаю найчастіше витрачають гроші українці:

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