День фінансів: оподаткування посилок з-за кордону, повістки з QR-кодом, соцвиплати безробітним у Німеччині — Finance.ua

День фінансів: оподаткування посилок з-за кордону, повістки з QR-кодом, соцвиплати безробітним у Німеччині Сьогодні 17:45

Четвер, 3 жовтня. В Україні повернулись до питання про оподаткування усіх посилок з-за кордону, а в Німеччині вирішили скоротити соціальні виплати тим, хто відмовляється працювати.

Оподаткування посилок з-за кордону. Норма про несплату ПДВ при отриманні поштового відправлення з-за кордону вартістю менше 150 євро повинна бути виключена з законодавства, Норма про несплату ПДВ при отриманні поштового відправлення з-за кордону вартістю менше 150 євро повинна бути виключена з законодавства, заявив нардеп Данило Гетманцев. «Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Незважаючи на те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений», — сказав нардеп.

Останнім часом в Україні спостерігається значне зростання популярності онлайн-шопінгу. Цей тренд особливо посилився під час пандемії. Обидва види шопінгу мають свої переваги та недоліки, і вибір залежить від конкретних потреб покупця. Finance.ua проаналізував статистику щодо кількості українців, які купують товари в Інтернеті порівняно з тими, хто надає перевагу традиційному офлайн-шопінгу:

Сектори із найбільшими зарплатами. За За даними Мінекономіки, у другому кварталі середня зарплата (до відрахування податків) зросла до 20 964 грн. На сайтах пошуку роботи середня «чиста» зарплата в резюме становить 20 503 грн, у вакансіях — 19 674 грн. Найвищі зарплати у сфері «Інформація та телекомунікації» — 49 831 грн. Найнижча у сфері «Освіта» — 13 862 гривні.

Зі свого боку у Державній службі зайнятості повідомили , що на сьогодні дефіцит кадрів спостерігається в переробній промисловості, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, будівництві та охороні здоров’я.

Рік фіксованого курсу гривні. 3 жовтня минулого року НБУ 3 жовтня минулого року НБУ перейшов до нового режиму курсоутворення — керованої гнучкості. За рік гривня девальвувала проти долара на 11,4%. Чистий продаж валюти НБУ на підтримку курсу склав 32,72 млрд дол. За останні 12 місяців чиста купівля валюти населенням скала 10,6 млрд дол.

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що курс долара в Україні найближчими днями до кінця поточного тижня в банках у готівковому сегменті перебуватиме в межах коридору 41,40−41,90 грн/дол.

Система страхування воєнних ризиків. НБУ та Мінекономіки НБУ та Мінекономіки презентували проєкт закону «Про систему страхування воєнних ризиків». Він впроваджує загальнодержавну систему страхування від воєнних ризиків для інвесторів.

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Нові умови виплат соцдопомоги безробітним у Німеччині. Уряд Німеччини Уряд Німеччини погодив законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги. Так, якщо людина без вагомих причин відмовляється від працевлаштування, допомогу буде скорочено.

До речі, згідно зі звітом Європейської комісії, Німеччина серед першої п’ятірки економік, де найлегше знайти роботу.

Повістки з QR-кодом. Міноборони Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність. QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок Резерв+ миттєво перевірити чинність документа.

Підвищення мінімальної зарплати. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа заявила , що соціальні стандарти в проєкті бюджету на 2025 рік залишаються замороженими, оскільки їхнє підвищення потребує значного ресурсу, який є обмеженим, зокрема, підвищення мінімальної заробітної плати на 100 грн — до 8100 грн, коштувало б для бюджету 2025 року 5,3 млрд грн.

Водночас президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони щодо оборонного бюджету на 2025 рік. Зокрема, уряду доручено передбачити на наступний рік фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менш ніж 26,3% ВВП.

Зростання IT-галузі. Виконавча директорка асоціації IT Ukraine Марія Шевчук Виконавча директорка асоціації IT Ukraine Марія Шевчук прогнозує , що після перемоги у війні українська IT-галузь зростатиме на 18−20% на рік.

За даними Djinni, у вересні найбільше зростання кількості вакансій було в категоріях QA (Manual та Automation), а також Data Analysis. У вересні було 859 повідомлень про наймання. Це на 40 більше, ніж у серпні. Також ця цифра дуже близька до тогорічної кількості.

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