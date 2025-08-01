Майже 10% населення світу: OpenAI розповіла, скільки людей використовують ChatGPT — Finance.ua

Майже 10% населення світу: OpenAI розповіла, скільки людей використовують ChatGPT Сьогодні 01:36 — Технології&Авто

Майже 10% населення світу: OpenAI розповіла, скільки людей використовують ChatGPT

Стартап OpenAI нарахував 700 мільйонів осіб, які використовують ChatGPT щотижня, що становить майже 10 відсотків населення світу. Для порівняння: у лютому 2025 року їх було близько 400 мільйонів.

Про це пише The Information.

Швидке зростання відбулося на тлі загального інтересу до ШІ та появи нових «міркуючих» моделей o3 і o4-mini. Компанія називає їх своїми найрозумнішими моделями, які можуть використовувати всі інструменти ChatGPT.

Читайте також ChatGPT презентував новий режим для учнів і студентів

За даними The Information, розробники ChatGPT подвоїли свою виручку за перші сім місяців 2025 року, досягнувши 12 мільярдів доларів річного доходу. Наразі OpenAI заробляє 1 мільярд доларів на місяць або 20 000 доларів щохвилини.

У найближчих планах у OpenAI випуск GPT-5. Орієнтовно це відбудеться на початку серпні. За словами джерел, близьких до компанії, GPT-5 буде не просто мовною моделлю, а революцією у сфері ШІ. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це універсальний ШІ, який буде здатний розв’язувати будь-які завдання і змагатися з геніями.

Окремо компанія готує модель з «відкритими вагами», щоб наздогнати DeepSeek і Meta. Передбачається, що вона буде доступна під вільною ліцензією.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.