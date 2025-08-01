Майже 10% населення світу: OpenAI розповіла, скільки людей використовують ChatGPT — Finance.ua

Майже 10% населення світу: OpenAI розповіла, скільки людей використовують ChatGPT
Стартап OpenAI нарахував 700 мільйонів осіб, які використовують ChatGPT щотижня, що становить майже 10 відсотків населення світу. Для порівняння: у лютому 2025 року їх було близько 400 мільйонів.
Про це пише The Information.
Швидке зростання відбулося на тлі загального інтересу до ШІ та появи нових «міркуючих» моделей o3 і o4-mini. Компанія називає їх своїми найрозумнішими моделями, які можуть використовувати всі інструменти ChatGPT.
За даними The Information, розробники ChatGPT подвоїли свою виручку за перші сім місяців 2025 року, досягнувши 12 мільярдів доларів річного доходу. Наразі OpenAI заробляє 1 мільярд доларів на місяць або 20 000 доларів щохвилини.
У найближчих планах у OpenAI випуск GPT-5. Орієнтовно це відбудеться на початку серпні. За словами джерел, близьких до компанії, GPT-5 буде не просто мовною моделлю, а революцією у сфері ШІ. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це універсальний ШІ, який буде здатний розв’язувати будь-які завдання і змагатися з геніями.
Окремо компанія готує модель з «відкритими вагами», щоб наздогнати DeepSeek і Meta. Передбачається, що вона буде доступна під вільною ліцензією.
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