Трамп планує інтегрувати криптовалюти в економіку США — Finance.ua

Трамп планує інтегрувати криптовалюти в економіку США Сьогодні 22:52 — Криптовалюта

Трамп планує інтегрувати криптовалюти в економіку США

Адміністрація Дональда Трампа закликала всі державні установи США якнайшвидше оновити регуляторні підходи до криптовалюти та забезпечити її повноцінне впровадження в національну економіку.

Про це йдеться у звіті Білого дому.

У документі викладено амбітну стратегію, згідно з якою США мають стати глобальним лідером у сфері цифрових активів. План передбачає ухвалення спеціального законодавства, що визнає криптовалюту окремим класом активів, а також масштабні зміни у банківському, податковому та фінансовому регулюванні.

Серед ключових напрямків реформ названі:

ринок цінних паперів і товарів;

банківська діяльність;

податкова політика;

страхування;

кібербезпека;

боротьба з незаконним фінансуванням.

Адміністрація Трампа закликала федеральні відомства діяти швидко й рішуче, щоб криптовалюта стала невід’ємною частиною економіки США.

Читайте також Що відбувається з крипторинком у 2025 році — звіт Binance

Сам Трамп заявив, що цифрові активи мають стати такими ж звичними для американців, як долар — зокрема, в іпотечних програмах, банківських послугах, пенсійному забезпеченні та системі оподаткування.

Потреба у термінових змінах пов’язана також із тим, що родина президента активно інвестує в криптосферу. Як зазначають аналітики, з моменту виборів вартість біткойна зросла на 74%, а загальна капіталізація крипторинку збільшилася на $1,57 трлн.

У звіті Білого дому окремо підкреслюється важливість створення чітких, прозорих правил, які дозволили б легально розвивати криптоіндустрію. Серед головних завдань названо досягнення «регуляторної визначеності», яка забезпечить підприємцям стабільні умови для інвестування, розробки нових сервісів та програмних рішень.

Трамп доручив своїй адміністрації сформувати в США найбільш глибокий і ліквідний ринок цифрових активів у світі.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.