Трамп планує інтегрувати криптовалюти в економіку США — Finance.ua

Трамп планує інтегрувати криптовалюти в економіку США
Адміністрація Дональда Трампа закликала всі державні установи США якнайшвидше оновити регуляторні підходи до криптовалюти та забезпечити її повноцінне впровадження в національну економіку.
Про це йдеться у звіті Білого дому.
У документі викладено амбітну стратегію, згідно з якою США мають стати глобальним лідером у сфері цифрових активів. План передбачає ухвалення спеціального законодавства, що визнає криптовалюту окремим класом активів, а також масштабні зміни у банківському, податковому та фінансовому регулюванні.
Серед ключових напрямків реформ названі:
- ринок цінних паперів і товарів;
- банківська діяльність;
- податкова політика;
- страхування;
- кібербезпека;
- боротьба з незаконним фінансуванням.
Адміністрація Трампа закликала федеральні відомства діяти швидко й рішуче, щоб криптовалюта стала невід’ємною частиною економіки США.
Сам Трамп заявив, що цифрові активи мають стати такими ж звичними для американців, як долар — зокрема, в іпотечних програмах, банківських послугах, пенсійному забезпеченні та системі оподаткування.
Потреба у термінових змінах пов’язана також із тим, що родина президента активно інвестує в криптосферу. Як зазначають аналітики, з моменту виборів вартість біткойна зросла на 74%, а загальна капіталізація крипторинку збільшилася на $1,57 трлн.
У звіті Білого дому окремо підкреслюється важливість створення чітких, прозорих правил, які дозволили б легально розвивати криптоіндустрію. Серед головних завдань названо досягнення «регуляторної визначеності», яка забезпечить підприємцям стабільні умови для інвестування, розробки нових сервісів та програмних рішень.
Трамп доручив своїй адміністрації сформувати в США найбільш глибокий і ліквідний ринок цифрових активів у світі.
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