Що відбувається з крипторинком у 2025 році — звіт Binance — Finance.ua
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Що відбувається з крипторинком у 2025 році — звіт Binance

Криптовалюта
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Що відбувається з крипторинком у 2025 році — звіт Binance
Що відбувається з крипторинком у 2025 році — звіт Binance
Ринок криптовалют виріс лише на 1,99% у першому півріччі 2025 року після торішнього злету на 96%. Bitcoin зберіг $2 трлн капіталізації, а DeFi і стейблкоїни побили рекорди.
Аналітики Binance опублікували піврічний звіт і назвали основні тренди у крипті.

Що відбувалося з ринком криптовалюти у першому півріччі 2025 року

Після шаленого зростання у 2024 році (+96,2%) крипторинок у першій половині 2025-го показав дуже слабке зростання (лише +1,99%).

Курс криптовалют до долара

У першому кварталі ринок просів майже на 19% через геополітичну напругу і нові мита від США. Але у другому кварталі ситуація покращилася, тоді ринок підріс на 25%.
Що відбувається з крипторинком у 2025 році — звіт Binance
США, Китай, ЄС та Японія влили в економіку понад $5,5 трлн, щоб підтримати фінансову систему. Це дало криптовалютам шанс на відновлення.

Як вів себе Bitcoin у першому півріччі 2025 року

У 2025 році Bitcoin не повівся як актив, що зберігає цінність у кризу. Натомість він залишився волатильним, тобто таким, що надто коливається у ціні. Та все ж за пів року подорожчав на 13% і випередив фондові індекси.
Що відбувається з крипторинком у 2025 році — звіт Binance
Ринкова капіталізація Bitcoin сягнула понад $2 трлн. Частка на ринку — 65,1% (це рекорд за 4 роки). На балансах компаній вже є понад 848 тис. біткоїнів.
Що відбувалося з популярними криптовалютами у першому півріччі 2025 року:
  • Ethereum зберігає лідерство після великого оновлення Pectra. Йому довіряють інституції, а розробники залишаються активними;
  • Solana підвищила свої позиції на ринку;
  • BNB Chain став лідером серед децентралізованих бірж (DEX), підтримує ШІ-проєкти, мемкоїни і реальні активи (RWA);
  • Tron, Avalanche, Sui, TON розвивали DeFi і співпрацювали з бізнесом.
Що відбувається з крипторинком у 2025 році — звіт Binance
Другі рівні блокчейнів (L2) вже пройшли фазу бурхливого зростання. Найпопулярніші — Base і Arbitrum, які працюють на так званих optimistic rollups.

Як гравці ринку реагують на DeFi

Загальна вартість активів у DeFi сягнула $151,5 млрд. Кількість користувачів зросла на 240% за рік.
Частка децентралізованих бірж (DEX) у торгівлі сягнула 29%, це рекорд.
Що відбувається з крипторинком у 2025 році — звіт Binance
Популярними стали RWA (токенізація реальних активів), EigenLayer (платформи для повторного стейкінгу) і прогнозні ринки, як-от Polymarket.

Що було зі стейблкоїнами у першому півріччі 2025 року

Загальна капіталізація стейблкоїнів перевищила $250 млрд.
USDT зберігає лідерство — $153−156 млрд. USDC подвоїв обсяг до $61,5 млрд і має вже понад 25% ринку.
Сукупний обсяг транзакцій сягнув $7 трлн, лідери: Tron, Ethereum та Solana.

Чи були популярними мемкоїни у першому півріччі 2025 року

Сектор B2C став активнішим. Люди дедалі частіше:
  • використовують гаманці як мобільні суперапи;
  • інвестують у мемкоїни;
  • грають у простенькі криптоігри.

Що нового зʼявилося на ринку крипти у першому півріччі 2025 року

Зʼявилися нові напрямки на стику блокчейну, ШІ і фізичного світу, DePIN, DeFAI, DePAI і DeSci.
США стали дружнішими до крипти після інавгурації Трампа, тоді як ЄС, навпаки, посилив контроль. У світі працюють над уніфікованими правилами оподаткування крипти.
За матеріалами:
speka.media
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