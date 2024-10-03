Топ європейських міст, де легко знайти хорошу роботу: думки місцевих жителів (інфографіка) — Finance.ua

Топ європейських міст, де легко знайти хорошу роботу: думки місцевих жителів (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Топ європейських міст, де легко знайти хорошу роботу: думки місцевих жителів (інфографіка)

Згідно зі звітом Європейської комісії про якість життя в європейських містах у 2023 році, у 83 містах Європи менше половини мешканців вважають, що там легко знайти хорошу роботу.

Про це пише Еuronews

У Палермо, наприклад, лише 4% людей поділяють такий оптимізм, тоді як у Празі 79% впевнені щодо перспектив роботи.

У якій столиці найкраще знайти хорошу роботу

Прага лідирує з найвищим показником у 79%, за нею йдуть Братислава (72%), Осло (69%) і Стокгольм (68%).

Найнижчий показник у Римі — 20%, за ним йдуть Афіни (21%) і Мадрид (24%).

Серед п’ятірки найбільших економік Європи лідирують Париж і Лондон, де 61% жителів висловлюють оптимізм щодо можливостей працевлаштування, за ними йде Берлін (57%).

Натомість столиці Іспанії та Італії займають нижню третину рейтингу, що свідчить про значно нижчу впевненість у наявності хорошої роботи.

На рівні столиць країни південної та південно-східної Європи виявляють значно меншу впевненість у пошуку хорошої роботи.

Тоді як північна та центрально-східна Європа, як правило, мають більш оптимістичні погляди на наявність роботи.

Окрім Палермо, інші італійські міста домінують у найнижчому рейтингу: у чотирьох із нижньої п’ятірки 20% або менше мешканців вважають, що легко знайти хорошу роботу.

Люди в іспанських містах здебільшого вважають, що знайти хорошу роботу там, де вони живуть важко.

Міста, де легко знайти хорошу роботу (думка жителів)

Серед першої п’ятірки економік Німеччина має найвищий середній показник у містах — 60%, на чолі з Мюнхеном — 72%, який займає третє місце у всьому списку.

Цей середній показник становить 63% у Великобританії, 47% у Франції, 24% в Італії та 21% в Іспанії, причому всі країни представлені принаймні чотирма містами.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, ми писали, що цифровим кочівникам вигідно перебувати в Європі через низку причин:

широкий вибір країн: Європа пропонує безліч різноманітних країн, які відрізняються культурою, кліматом, рівнем життя та вартістю перебування. Це дозволяє легко змінювати місця проживання без великих часових витрат на подорожі;

гарна інфраструктура: європейські країни мають розвинену інфраструктуру, що включає зручні транспортні системи, широкий вибір коворкінг-просторів, швидкісний Інтернет, що важливо для онлайн-роботи;

юридична безпека: у багатьох європейських країнах створені правові умови, які сприяють довготривалому перебуванню цифрових кочівників. Деякі країни пропонують спеціальні візи, що дозволяють працювати віддалено без необхідності отримувати додаткові дозволи;

культурне різноманіття: Європа має багату історію та культуру, що робить її привабливим місцем для проживання.

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