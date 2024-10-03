Топ європейських міст, де легко знайти хорошу роботу: думки місцевих жителів (інфографіка) — Finance.ua
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Топ європейських міст, де легко знайти хорошу роботу: думки місцевих жителів (інфографіка)

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Топ європейських міст, де легко знайти хорошу роботу: думки місцевих жителів (інфографіка)
Топ європейських міст, де легко знайти хорошу роботу: думки місцевих жителів (інфографіка)
Згідно зі звітом Європейської комісії про якість життя в європейських містах у 2023 році, у 83 містах Європи менше половини мешканців вважають, що там легко знайти хорошу роботу.
Про це пише Еuronews.
У Палермо, наприклад, лише 4% людей поділяють такий оптимізм, тоді як у Празі 79% впевнені щодо перспектив роботи.

У якій столиці найкраще знайти хорошу роботу

Топ європейських міст, де легко знайти хорошу роботу: думки місцевих жителів (інфографіка)
Прага лідирує з найвищим показником у 79%, за нею йдуть Братислава (72%), Осло (69%) і Стокгольм (68%).
Найнижчий показник у Римі — 20%, за ним йдуть Афіни (21%) і Мадрид (24%).
Серед п’ятірки найбільших економік Європи лідирують Париж і Лондон, де 61% жителів висловлюють оптимізм щодо можливостей працевлаштування, за ними йде Берлін (57%).
Натомість столиці Іспанії та Італії займають нижню третину рейтингу, що свідчить про значно нижчу впевненість у наявності хорошої роботи.
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На рівні столиць країни південної та південно-східної Європи виявляють значно меншу впевненість у пошуку хорошої роботи.
Тоді як північна та центрально-східна Європа, як правило, мають більш оптимістичні погляди на наявність роботи.
Окрім Палермо, інші італійські міста домінують у найнижчому рейтингу: у чотирьох із нижньої п’ятірки 20% або менше мешканців вважають, що легко знайти хорошу роботу.
Люди в іспанських містах здебільшого вважають, що знайти хорошу роботу там, де вони живуть важко.

Міста, де легко знайти хорошу роботу (думка жителів)

Топ європейських міст, де легко знайти хорошу роботу: думки місцевих жителів (інфографіка)
Топ європейських міст, де легко знайти хорошу роботу: думки місцевих жителів (інфографіка)
Серед першої п’ятірки економік Німеччина має найвищий середній показник у містах — 60%, на чолі з Мюнхеном — 72%, який займає третє місце у всьому списку.
Цей середній показник становить 63% у Великобританії, 47% у Франції, 24% в Італії та 21% в Іспанії, причому всі країни представлені принаймні чотирма містами.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, ми писали, що цифровим кочівникам вигідно перебувати в Європі через низку причин:
  • широкий вибір країн: Європа пропонує безліч різноманітних країн, які відрізняються культурою, кліматом, рівнем життя та вартістю перебування. Це дозволяє легко змінювати місця проживання без великих часових витрат на подорожі;
  • гарна інфраструктура: європейські країни мають розвинену інфраструктуру, що включає зручні транспортні системи, широкий вибір коворкінг-просторів, швидкісний Інтернет, що важливо для онлайн-роботи;
  • юридична безпека: у багатьох європейських країнах створені правові умови, які сприяють довготривалому перебуванню цифрових кочівників. Деякі країни пропонують спеціальні візи, що дозволяють працювати віддалено без необхідності отримувати додаткові дозволи;
  • культурне різноманіття: Європа має багату історію та культуру, що робить її привабливим місцем для проживання.

Зібралися у цифрові кочівники? Ось місця Європи, де працювати найвигідніше

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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