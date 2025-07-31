Світовий попит на золото за рік зріс на 3% через збільшення інвестицій у метал — Finance.ua
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Світовий попит на золото за рік зріс на 3% через збільшення інвестицій у метал

Банківські метали
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Світовий попит на золото за рік зріс на 3% через збільшення інвестицій у метал
Світовий попит на золото за рік зріс на 3% через збільшення інвестицій у метал
Всесвітня золота рада (WGC) заявила, що світовий попит на золото, включно з позабіржовою торгівлею, у порівнянні з другим кварталом минулого року зріс на 3% і становив 1 248,8 метричних тонн.
Про це повідомляє Reuters.
При цьому інвестиції у дорогоцінний метал «злетіли» на 75%.
Зазначається, що спотові ціни на золото зросли на 26% з початку року після досягнення рекордних 3,5 тис. дол. за унцію у квітні, у той час, як невизначена світова торговельна політика та геополітична турбулентність сприяли вливанню коштів у безпечні активи.
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За даними WGC, попит на золоті злитки зріс на 21% у другому кварталі, компенсуючи безперервне падіння попиту на золоті монети.
Крім цього, світовий попит на золоті ювелірні вироби, основна категорія попиту серед фізосіб, впав на 14% до 341 тонни, що є найнижчим рівнем з третього кварталу 2020 року.
«Значна частина цього спаду припала на Китай та Індію, чия сукупна частка ринку впала нижче 50%, втретє за останні п’ять років», — додали у раді.
Центральні банки, ще одне важливе джерело попиту на золото, скоротили свої закупівлі дорогоцінного металу на 21% до 166,5 тонн у другому кварталі.
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За матеріалами:
Укрінформ
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