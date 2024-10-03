Зеленський затвердив рішення РНБО про оборонний бюджет на 2025 рік — Finance.ua
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Зеленський затвердив рішення РНБО про оборонний бюджет на 2025 рік

Казна та Політика
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Зеленський затвердив рішення РНБО про оборонний бюджет на 2025 рік
Зеленський затвердив рішення РНБО про оборонний бюджет на 2025 рік
Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони щодо оборонного бюджету на 2025 рік. Зокрема, уряду доручено передбачити на наступний рік фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менш ніж 26,3% ВВП.
Відповідний указ від 2 жовтня 2024 року № 683 опублікований на сайті Офісу президента.
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Фінансування потреб сектору безпеки та оборони у держбюджеті на 2025 рік має становити не менш ніж 2,22 трлн грн, йдеться у документі.
Рішенням РНБО визначено завдання для забезпечення можливості збільшення у 2025-му обсягу видатків на національну безпеку і оборону з урахуванням воєнно-політичної обстановки та бюджетного законодавства. У разі необхідності уряд має приймати рішення про виділення додаткового фінансового ресурсу з резервного фонду держбюджету та інших джерел, пояснили в РНБО.
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У 2025 році слід вжити заходів для забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування для органів сектору безпеки та оборони на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.
Визначені пріоритетні напрями, які потребуватимуть належного фінансування для досягнення достатнього рівня оборонних спроможностей держави для стримування збройної агресії рф.
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Органам сектору безпеки і оборони України доручено вжити заходів щодо посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного й результативного використання бюджетних коштів.
За матеріалами:
Forbes.ua
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