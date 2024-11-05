День фінансів: онлайн-відстрочки у «Резерв+», нові послуги в «е-Підприємець», об’єкти, яким не вимикатимуть світло — Finance.ua

День фінансів: онлайн-відстрочки у «Резерв+», нові послуги в «е-Підприємець», об’єкти, яким не вимикатимуть світло Сьогодні 17:45

У вівторок, 5 листопада, розповімо про тестування онлайн-відстрочок від мобілізації, отримання «тисячі Зеленського» для тих, у кого немає «Дії», та використання криптовалют при купівлі нерухомості.

Тестування онлайн-відстрочок. У сервісі «Резерв+» У сервісі «Резерв+» розпочали бета-тестування функції онлайн-відстрочки від мобілізації. Першими протестують нову функцію студенти та аспіранти, що заповнили онлайн-форму. Після цього до тестування долучаться люди з інвалідністю та багатодітні.

5 нових послуг в «е-Підприємець». Електронний сервіс для спрощення ведення бізнесу «е-Підприємець» Електронний сервіс для спрощення ведення бізнесу «е-Підприємець» скоро поповниться п’ятьма новими послугами. Серед нових послуг: повідомлення про використання єдиного рахунку; повідомлення про прийняття працівника на роботу; заява про реєстрацію РРО; заява про реєстрацію ПРРО; подання повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП).

Згідно з опитуванням ЄБА, попри війну 70% опитаних компаній інвестуватимуть в Україну.

Вклади українців. У вересні 2024 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб українці У вересні 2024 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб українці зберігали 1 трлн 326 млрд гривень. У ПриватБанку найбільше вкладників — 24,1 млн. Вони зберігали 496,8 млрд гривень. Ощадбанк налічує 13,0 млн вкладників, які зберігають там 205,4 млрд гривень. На третьому місці Універсал банк із 8,8 млн вкладників та 98,2 млрд гривень вкладів.

У 2024 році все більше людей у всьому світі цікавляться криптовалютами і частину своїх коштів зберігають у цифрових активах. Українці не виняток. Також все актуальнішим під час здійснення угод з нерухомістю стає використання криптовалют. У новій статті зібрали кілька ключових моментів, які варто знати про таку угоду:

Призупинення бронювання у Дії. Заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Валерія Ткач Заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Валерія Ткач заявила , що було рішення уряду призупинити цю послугу на час проведення аудиту. Зараз послуга не працює для бронювання нових співробітників, і проводиться аудит. Щойно аудит буде завершено, будуть результати, і на підставі цих результатів уряд буде приймати рішення про те, як ця послуга буде працювати далі.

Тисяча від Зеленського. Міністерство економіки Міністерство економіки розробляє механізм отримання «тисячі Зеленського» через відділення «Укрпошти» для громадян, які не мають доступу до «Дії». В Мінекономіки зазначили, що механізм програми «єПідтримка» буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни всіх категорій по всій країні.

Зимова підтримка українців. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців. Так, на субсидії у 2025 році передбачили 42 млрд грн. За його словами, субсидії збережуть для родин, які мають енергообладнання на суму до 150 тис. грн

Нагадаємо, що з середини січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО. Держава компенсовуватиме частину податків для тих українців, які здаватимуть житло. Відповідну суму податку нарахують на картковий рахунок орендодавця.

У Польщі несплата за комунальні послуги може мати серйозні наслідки для боржників, включаючи арешт майна, втрату житла та штрафи.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що Україна має достатньо запасів природного газу, щоб пройти зиму. Підвищення цін на газ для населення не передбачається.

Графіки відключення світла. Кабінет міністрів Кабінет міністрів вніс зміни до порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Графіки відключень світла не будуть застосовувати до об’єктів сил безпеки і оборони та мобільних операторів.

У МВФ прогнозують, що піковий дефіцит електроенергії в Україні протягом зими 2024−2025 років становитиме 3−4 ГВт. Але він менше впливатиме на найбільш важливі сектори — охорони здоров’я, оборони тощо.

Урядовці попереджають, що на Україну чекає «одна з найважчих зим за всю незалежність». Для підготовки до опалювального сезону розробили два підходи — «стандартний» та «кризовий».

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