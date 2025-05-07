День фінансів: новий план США, зміни в ІТ-експорті 2024 та в процедурі призову — Finance.ua

День фінансів: новий план США, зміни в ІТ-експорті 2024 та в процедурі призову Сьогодні 17:35

В середу, 7 травня, ми розібрали віртуальні картки від п’яти українських банків, які користуються чималою популярністю серед клієнтів.

Демілітаризована зона. Вашингтон озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати обидві сторони. Про це Вашингтон озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати обидві сторони. Про це заявив спеціальний представник США з питань України та росії Кіт Келлог.

Найсильнішп гарантія безпеки для України. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила , що прискорення вступу України до Європейського Союзу може стати найсильнішою гарантією безпеки для України після встановлення миру.

Україна прогресує по 21 індикатору у сфері верховенства права та антикорупції. Про це Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. Вона наголосила, що Україна вже має прогрес по 21 індикатору у сфері верховенства права і протидії корупції.

Зміни в ІТ-експорті 2024. Т-індустрія продовжує підтримувати економіку України: ІТ є лідером експорту послуг у 2024 році. Про це Т-індустрія продовжує підтримувати економіку України: ІТ є лідером експорту послуг у 2024 році. Про це повідомляє GlobalLogic з посиланням на дані Національного банку України.

58 млн грн компенсацій за облаштування інклюзивних робочих місць. 58 млн грн компенсувала 58 млн грн компенсувала держава роботодавцям за облаштування робочих місць для 800 працевлаштованих людей з інвалідністю з початку 2025 року.

Банкіри розповіли, за яких умов в Україні знизяться ставки за іпотекою. Запровадження Запровадження державного страхування воєнних ризиків стало б ключовим кроком для зниження ставок за іпотекою та залучення іноземних інвесторів.

Також нагадаємо, що депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%.

Собівартість квадратного метра. Від початку повномасштабного вторгнення, фактично за три роки великої війни, собівартість будівництва житла зросла в середньому на 90−115%залежно від класу житла і продовжує зростати донині. Причини — не лише в ціні матеріалів, а в системній нестачі кадрів й кризі постачання ключових позицій. Про це Від початку повномасштабного вторгнення, фактично за три роки великої війни, собівартість будівництва житла зросла в середньому на 90−115%залежно від класу житла і продовжує зростати донині. Причини — не лише в ціні матеріалів, а в системній нестачі кадрів й кризі постачання ключових позицій. Про це заявив директор з будівництва групи компаній DIM Володимир Жигман.

Стільки кияни сплатили за паркування квітні. У квітні 2025 року кияни сплатили майже 10 мільйонів гривень за паркування, встановивши новий рекорд. Про це У квітні 2025 року кияни сплатили майже 10 мільйонів гривень за паркування, встановивши новий рекорд. Про це повідомила Інспекція з паркування Києва.

Канада розпочала процедуру конфіскації російського Ан-124. Генеральний прокурор Канади Генеральний прокурор Канади розпочав процедуру конфіскації літака АН-124 «Руслан», що належить російській авіакомпанії «Волга-Днепр».

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