Фон дер Ляєн назвала найсильнішу гарантію безпеки для України — Finance.ua

Фон дер Ляєн назвала найсильнішу гарантію безпеки для України Сьогодні 14:00

Фон дер Ляєн назвала найсильнішу гарантію безпеки для України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що прискорення вступу України до Європейського Союзу може стати найсильнішою гарантією безпеки для України після встановлення миру.

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Виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі «Роль ЄС у встановленні справедливого та сталого миру в Україні» Урсула фон дер Ляєн зазначила, що приєднання України до Євросоюзу стане найбільшою гарантією справедливого тривалого миру.

«Ми повинні прискорити шлях України до членства в нашому Союзі. Це не лише прагнення України — це може бути найсильнішою гарантією безпеки. І саме це було в центрі уваги моєї останньої зустрічі з президентом Зеленським у Римі. сказала вона

Війна в Україні врешті-решт закінчиться. І те, як вона закінчиться, сформує Європейський континент на кілька поколінь вперед".

Президентка Єврокомісії висловила переконання, що «погана угода може заохотити Путіна повернутися з новими силами, що стало б рецептом все більшої нестабільності та незахищеності».

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«Натомість справедливий і тривалий мир може відкрити нову еру процвітання для України і допомогти нам побудувати нову архітектуру безпеки для Європи», — підкреслила вона.

Тож фон дер Ляєн виділила три пріоритети для ЄС на шляху встановлення справедливого миру для України: «По-перше, підтримати обороноздатність України. По-друге, завершити поетапну відмову від російського викопного палива. І по-третє, прискорити процес вступу України до нашого Союзу».

Економічна Правда За матеріалами:

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