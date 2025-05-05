Вдвічі більше зброї за ті самі гроші: у ЄС озвучили нову формулу підтримки України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вдвічі більше зброї за ті самі гроші: у ЄС озвучили нову формулу підтримки України

Казна та Політика
144
Вдвічі більше зброї за ті самі гроші: у ЄС озвучили нову формулу підтримки України
Вдвічі більше зброї за ті самі гроші: у ЄС озвучили нову формулу підтримки України
Європейський Союз може суттєво посилити військову підтримку України. Це можна зробити закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників.
Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
Він нагадав, що наразі США та ЄС кожного року виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Ці кошти, за його словами, можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників.
Читайте також
«Якщо Трамп не переконає путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко — значно збільшивши нашу військову підтримку України», — заявив Кубілюс.
Чиновник зауважив, що вартість виробленого в Україні озброєння приблизно удвічі нижча, ніж аналогічного озброєння з ЄС чи США. Це дозволить фактично подвоїти обсяг наданої Україні зброї без збільшення витрат.
«Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро», — написав він.
Читайте також
Кубілюс звернув увагу на новий інструмент — безпекові кредити ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. На його думку, це відкриє шлях до реалізації стратегії «миру через силу».
«Безпекові кредити — це сила для України!» — наголосив чиновник.
Нагадаємо, минулого року Україна та Данія створили нову ініціативу для інвестицій на виробництво вітчизняного озброєння. В рамках проекту партнери направляють кошти на українську зброю і отримують доступ до сучасних військових технологій.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems