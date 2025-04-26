Шмигаль: Україна розраховує на понад $39 млрд міжнародної підтримки у 2025 році — Finance.ua
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Шмигаль: Україна розраховує на понад $39 млрд міжнародної підтримки у 2025 році

Казна та Політика
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Шмигаль: Україна розраховує на понад $39 млрд міжнародної підтримки у 2025 році
Шмигаль: Україна розраховує на понад $39 млрд міжнародної підтримки у 2025 році
Цього року Україна очікує понад 39 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Надходження цих коштів підтверджено партнерами.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Круглого столу міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку у Вашингтоні.
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«Під час Круглого столу міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку наголосив, що незалежно від подальшого розвитку подій, 2026−2027 роки будуть часом великих викликів для макрофінансової стабільності України», — зазначив прем’єр-міністр України.
За його словами, Україні потрібен прогнозований фінансовий ресурс як для покриття поточних бюджетних видатків, так і для продовження відбудови.
«Найоптимальнішим варіантом розв’язання цього питання буде повна конфіскація російських знерухомлених активів на Заході та їх спрямування Україні», — зауважив Денис Шмигаль.
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Також він нагадав, що за останньою оцінкою Світового банку, потреби у відновленні України на найближчі 10 років складають 524 мільярди доларів.
«Ці цифри свідчать, що обсяг російських знерухомлених активів (приблизно 300 млрд доларів) значно менший за обсяг потреб на відбудову України. Тому доцільно було б розглянути можливість додаткового оподаткування російської сировини. Агресор має заплатити за спричинені ним руйнування, а Україна має отримати ресурс для відновлення», — підкреслив Шмигаль.
За матеріалами:
УНН
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