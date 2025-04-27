Військовий збір: надходження зросли у 3,7 раза — Finance.ua

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Військовий збір: надходження зросли у 3,7 раза

Казна та Політика
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Військовий збір: надходження зросли у 3,7 раза
Військовий збір: надходження зросли у 3,7 раза, zn.ua
Протягом першого кварталу поточного року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей же аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
За його словами, за січень-березень минулого року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд гривень.
Найбільші надходження забезпечили:
  • м. Київ — 11,3 млрд грн;
  • Дніпропетровська область — 3,9 млрд грн;
  • Львівська область — 2,5 млрд грн;
  • Харківська область — 2,2 млрд гривень.
Нагадаємо, видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в березні зросли до 89,4 млрд грн (28,1% всіх видатків) з 76,0 (23,4%) у лютому та всього 5,1 млрд грн у січні.
За матеріалами:
Finance.ua
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