Військовий збір: надходження зросли у 3,7 раза — Finance.ua

Військовий збір: надходження зросли у 3,7 раза Сьогодні 20:18 — Казна та Політика

Військовий збір: надходження зросли у 3,7 раза, zn.ua

Протягом першого кварталу поточного року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей же аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

За його словами, за січень-березень минулого року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд гривень.

Найбільші надходження забезпечили:

м. Київ — 11,3 млрд грн;

Дніпропетровська область — 3,9 млрд грн;

Львівська область — 2,5 млрд грн;

Харківська область — 2,2 млрд гривень.

Нагадаємо, видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в березні зросли до 89,4 млрд грн (28,1% всіх видатків) з 76,0 (23,4%) у лютому та всього 5,1 млрд грн у січні.

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