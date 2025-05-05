ЄС готується продовжити пільговий режим для української сталі після 2025 року — Європарламент — Finance.ua
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ЄС готується продовжити пільговий режим для української сталі після 2025 року — Європарламент

Казна та Політика
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ЄС готується продовжити пільговий режим для української сталі після 2025 року — Європарламент
ЄС готується продовжити пільговий режим для української сталі після 2025 року — Європарламент
Європейський парламент 8 травня голосуватиме за запровадження пільгового режиму експорту з України сталі та заліза після того, як з 6 червня 2025 року завершиться дія загальних автономних торговельних преференцій для українського експорту в ЄС (так званого «торговельного безвізу»).
Про це йдеться у проєкті законодавчої резолюції Європарламенту щодо пропозиції Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС, якою призупиняється дія окремих положень Регламенту (ЄС) 2015/478 стосовно імпорту української продукції до Європейського Союзу, текст якого є в розпорядженні «Європейської правди».
У проєкті законодавчої резолюції Європарламенту, яка буде поставлена на голосування 8 травня, йдеться про продовження спрощеного режиму імпорту для української сталі та заліза після 5 червня 2025 року.
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«Україна все ще залишається великим експортером заліза та сталі, незважаючи на те, що війна призвела до руйнування або окупації багатьох виробничих потужностей. Тому залишається необхідним зберегти призупинення дії Регламенту (ЄС) 2015/478 про спільні правила імпорту. Це призупинення є і залишатиметься правовою основою для призупинення поточного захисного заходу ЄС щодо сталевої продукції (щодо такого імпорту з України) в рамках підтримки з боку ЄС», — йдеться у пояснювальній записці Єврокомісії до проєкту документа.
У Єврокомісії наголосили, що, для того, щоб забезпечити продовження заходів з лібералізації торгівлі для України після закінчення терміну дії автономних торговельних преференцій для України 5 червня 2025 року, «необхідно, щоб запропонований Регламент набув чинності 6 червня 2025 року».
Запровадити преференції для українських заліза та сталі пропонується терміном на три роки.
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Якщо голосування у Європарламенті буде успішним, законодавча резолюція має бути затверджена Радою ЄС та набуде чинності після офіційної публікації.
Під час пленарного засідання 5−8 травня Європарламент також обговорить мир в Україні і повернення викрадених рф українських дітей.
Нагадаємо, що Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України (так званий «торговельний безвіз»), який діє до 5 червня. Однак планується забезпечити плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.
За матеріалами:
Європейська правда
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