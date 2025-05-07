Заморожування війни: Келлог озвучив новий план США — Finance.ua

Заморожування війни: Келлог озвучив новий план США Сьогодні 10:00

Заморожування війни: Келлог озвучив новий план США

Вашингтон озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати обидві сторони.

Про це заявив спеціальний представник США з питань України та росії Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Він не виключив, що війна може бути заморожена по нинішній лінії фронту, а вздовж неї буде створена 30-кілометрова демілітаризованова зона.

За його словами, українська армія та армія РФ можуть відійти на 15 кілометрів від нинішньої лінії зіткнення з обох боків. Це дозволить створити демілітаризовану зону та спостерігати за нею.

«Це буде 30-кілометрова зона, яку можна буде контролювати», — сказав Келлог.

За його словами, якщо росія погодиться на такий варіант заморожування війни, президент США Дональд Трамп зможе забезпечити його виконання на практиці.

Читайте також США підготували нові санкції проти росії: посилення тиску на банки та енергетику

Спецпосланець також додав, що європейські партнери мають намір ввести миротворчі війська, але вони будуть розміщені на правому березі, а не на лівому березі України по Дніпру.

Режим перемир’я

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін оголосив з 8 по 11 травня «перемир'я» у війні проти України.

Келлог розкритикував цю пропозицію та назвав ідею глави Кремля абсурдною, позаяк припиняти вогонь необхідно щонайменше на 30 днів.

За словами Лаврова, Москва боїться, що під час перемир’я з Україною її західні партнери допоможуть зміцнити ЗСУ.

Раніше Келлог зазначив, що Київ начебто погодився на «22 конкретні умови» США про припинення війни з рф.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.