Заморожування війни: Келлог озвучив новий план США — Finance.ua
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Заморожування війни: Келлог озвучив новий план США

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Заморожування війни: Келлог озвучив новий план США
Заморожування війни: Келлог озвучив новий план США
Вашингтон озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати обидві сторони.
Про це заявив спеціальний представник США з питань України та росії Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
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Він не виключив, що війна може бути заморожена по нинішній лінії фронту, а вздовж неї буде створена 30-кілометрова демілітаризованова зона.
За його словами, українська армія та армія РФ можуть відійти на 15 кілометрів від нинішньої лінії зіткнення з обох боків. Це дозволить створити демілітаризовану зону та спостерігати за нею.
«Це буде 30-кілометрова зона, яку можна буде контролювати», — сказав Келлог.
За його словами, якщо росія погодиться на такий варіант заморожування війни, президент США Дональд Трамп зможе забезпечити його виконання на практиці.
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Спецпосланець також додав, що європейські партнери мають намір ввести миротворчі війська, але вони будуть розміщені на правому березі, а не на лівому березі України по Дніпру.

Режим перемир’я

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін оголосив з 8 по 11 травня «перемир'я» у війні проти України.
Келлог розкритикував цю пропозицію та назвав ідею глави Кремля абсурдною, позаяк припиняти вогонь необхідно щонайменше на 30 днів.
За словами Лаврова, Москва боїться, що під час перемир’я з Україною її західні партнери допоможуть зміцнити ЗСУ.
Раніше Келлог зазначив, що Київ начебто погодився на «22 конкретні умови» США про припинення війни з рф.
За матеріалами:
РБК-Україна
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