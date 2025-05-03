США підготували нові санкції проти росії: посилення тиску на банки та енергетику — Finance.ua

США підготували нові санкції проти росії: посилення тиску на банки та енергетику Сьогодні 12:43 — Казна та Політика

США підготували нові санкції проти росії: посилення тиску на банки та енергетику

Американські чиновники завершили розробку нових економічних санкцій проти росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників і джерело, знайоме з цим питанням.

На що спрямовані санкції

За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, цілями є державний російський енергетичний гігант «Газпром», а також великі компанії, що працюють у сфері природних ресурсів і банківському секторі.

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Чиновник не надав жодних інших подробиць.

Чи схвалить санкції Трамп

Проте, зазначає видання, не зрозуміло, чи буде цей пакет схвалений Трампом, «чия симпатія до заяв і дій москви змінилася розчаруванням через ігнорування правителем росії володимиром путіним його закликів до припинення вогню і мирних переговорів».

«Рада національної безпеки США «намагається скоординувати певний набір більш каральних дій проти росії. Це має бути підписано Трампом», — повідомило джерело, знайоме з цим питанням.

«Це повністю його рішення», — підтвердив другий американський чиновник.

«З самого початку президент чітко заявив про свою прихильність досягненню повного і всеосяжного припинення вогню. Ми не коментуємо деталі поточних переговорів», — сказав речник Ради національної безпеки Джеймс Хьюітт.

Міністерство фінансів США, яке реалізує більшість американських санкцій, не відповіло на запит про коментарі.

«Схвалення Трампом нових санкцій, яке послідує за підписанням у середу американо-української угоди про видобуток корисних копалин, яку він активно просував як частину своїх мирних зусиль, може означати посилення його позиції щодо кремля», — пише видання.

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Українська правда За матеріалами:

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