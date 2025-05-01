Американці закликали ЄС посилювати санкції проти російського газу та металу — Finance.ua
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Американці закликали ЄС посилювати санкції проти російського газу та металу

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Поки США ведуть активну роботу по припиненню війни в Україні, європейські союзники теж можуть показати, що налаштовані серйозно. І посилити економічні санкції проти росії, якій досі продовжують наповнювати бюджет, купуючи паливо та метали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Метью Бойса і Джеймса К. Глассмана для журналу Fortune.
«Центр досліджень енергетики (CREA) повідомив, що імпорт викопного палива в ЄС з росії у 2024 році склав 24 млрд доларів — це більше, ніж фінансова допомога Україні. Ця залежність повинна припинитися. Європейські країни «використовують будь-яку можливість торгувати з росією, навіть коли ця торгівля послаблювала європейську безпеку і зміцнювала Москву», — вказують автори.
Втім, енергетика — не єдина прогалина в санкціях, яку Європа має усунути. У минулорічному звіті American Enterprise Institute Кріса Міллера та Керолайн Новак було зроблено висновок, що «обсяги російського експорту мінералів і металів залишаються в основному незмінними».
«ЄС запровадив винятки щодо таких російських сталевих ресурсів, як чавун і залізна руда, а високі квоти не зашкодили російським експортерам таких продуктів, як сляби. Європейські країни закуповують російської металопродукції приблизно на 4 млрд доларів на рік», —
підкреслює видання.

Посилення санкцій потребує консенсусу 27 країн ЄС, а такі країни-члени, як Італія, Бельгія, Данія та Чехія, мають російські сталепрокатні заводи, які використовують російські метали.
«Європейці можуть змусити продати ці російські заводи. Або отримати метали з інших країн, включно з Україною, яка страждає подвійно. По-перше, росіяни знищили багато металургійних заводів, у тому числі 95-річний металургійний комбінат „Азовсталь“ у Маріуполі, один із найбільших у Європі. А по-друге, росіяни все ще продають на європейські ринки дешевший метал, витісняючи конкурентів», — зауважили автори.
За матеріалами:
РБК-Україна
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