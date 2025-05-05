Трамп звинуватив «погану економіку Байдена» в усіх проблемах, які виникли в США — Finance.ua
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Трамп звинуватив «погану економіку Байдена» в усіх проблемах, які виникли в США

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Президент Дональд Трамп вважає, що недоліки американської економіки є відповідальністю колишнього очільника Білого дому Джо Байдена, який «виконав» жахливу роботу. Про це Трамп заявив в інтерв’ю NBS News.
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«Я думаю, що хороші сторони — це економіка Трампа, а погані — економіка Байдена, тому що він виконав жахливу роботу. Він жахливо впорався з усім, від своєї автоматичної ручки, про яку, я впевнений, він нічого не знав, до деяких речей, які він нібито підписував», — сказав Трамп ведучій Крістен Велкер в інтерв’ю, яке вийшло у програмі «Meet the Press».
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Трамп також нагадав, що він перебуває при владі у Білому домі лише три місяці, а фондовий ринок вже показав тенденції до зростання.
«Але я тут лише трохи більше трьох місяців. Але фондовий ринок, подивіться, що сталося за останній короткий період часу. Хіба не було дев’яти чи десяти днів поспіль, або 11 днів, коли він зростав? А тарифи щойно почали діяти" — додав Трамп.
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Глава Білого дому також наголосив, що мита зроблять Сполучені Штати багатими. Будь-які новини про невдачу митної політики він назвав «рейковими».
За матеріалами:
УНН
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