Трамп: росія повинна буде віддати всю Україну — Finance.ua

Трамп: росія повинна буде віддати всю Україну Сьогодні 11:12

Трамп: росія повинна буде віддати всю Україну

Трамп на питання журналістки про поступки рф у контексті мирної угоди заявив, що росія повинна буде віддати всю Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News 4 травня.

«росія повинна буде віддати всю Україну. Бо росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз продовжували воювати за всю Україну. росії не потрібен лише той шматок, який вона зараз має — їй потрібна вся Україна», — сказав президент США.

Зараз, за його словами, амбіції путіна значною мірою згасли, коли він побачив, що тепер «очолює атаку» Трамп.

Американський президент також не виключив, що підпише нові санкції проти рф, про які раніше говорив сенатор Грем. Ідеться про 500% тарифи на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Крім того, ці санкції заборонятимуть громадянам США купувати державні облігації росії.

«Ну, це залежить від того, чи росія піде в напрямку досягнення миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб росія та Україна домовилися про угоду. Ми вважаємо, що ми досить близькі, і ми врятуємо багатьох людей від смерті. Також заощадимо багато грошей», — сказав він.

Трамп сказав, що США «ближче з однією стороною», ніж з іншою, але не уточнив, про яку саме країну мова. Американський президент також розповів, що європейські лідери не один раз просили його телефонувати путіну, усе нібито через те, що від них він не брав слухавку.

theБабель За матеріалами:

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