Канада розпочала процедуру конфіскації російського Ан-124 — Finance.ua
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Канада розпочала процедуру конфіскації російського Ан-124

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Канада розпочала процедуру конфіскації російського Ан-124
Канада розпочала процедуру конфіскації російського Ан-124, Фото: Tom Podolec Aviation
Генеральний прокурор Канади розпочав процедуру конфіскації літака АН-124 «Руслан», що належить російській авіакомпанії «Волга-Днепр».
Про це пише канадський сайт INsauga.com.
Справу розглядає Вищий суд Онтаріо. 18 березня 2025 року Генпрокурор Канади звернувся до суду з проханням видати повідомлення про подання відповідного клопотання.
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Фізична або юридична особа, яка має інтерес або право на вилучене майно, може брати участь в адміністративному та судовому розгляді, повідомляє видання.
Вантажний літак АН-124 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Днепр» перебуває у аеропорту Торонто-Пірсон. Він не має змоги залишити його після того, як Канада закрила свій повітряний простір для російських літаків через повномасштабне російське вторгнення в Україну.
Величезний літак заввишки приблизно з семиповерховий будинок і довжиною в три чверті футбольного поля НФЛ став вже невід’ємним атрибутом Пірсона, зазначає INsauga.com.
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У червні 2023 року літак арештували, і тодішній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що повітряне судно передадуть Україні.
Власник компанії «Волга-Днепр», якій належить літак, потрапив під санкції. Компанія намагається відстояти своє право власності на цей літак і завадити конфіскації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українському АТ «Антонов» очікують, що передача російського вантажного літака почнеться у 2025 році.
На прохання канадського уряду спеціалісти АТ «Антонов» проінспектували російський літак і констатували, що він перебуває в ідеальному стані.
За матеріалами:
Економічна Правда
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