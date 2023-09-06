Україна націоналізувала двигуни до літаків «Руслан», що належать білорусі й компаніям рф — Finance.ua
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Україна націоналізувала двигуни до літаків «Руслан», що належать білорусі й компаніям рф

Казна та Політика
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Україна націоналізувала двигуни до літаків «Руслан», що належать білорусі й компаніям рф
Україна націоналізувала двигуни до літаків «Руслан», що належать білорусі й компаніям рф, Фото: gp.gov.ua
Вищий антикорупційний суд задовольнив позови Міністерства юстиції України до міноборони білорусі та групи компаній «Волга-Дніпро» рф та стягнув в дохід держави належні їм активи, а саме авіаційні двигуни до літаків АН «Руслан».
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Підставою для націоналізації майна стали матеріали кримінального провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110−2 Кримінального кодексу України).
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За даними слідства, з метою ремонту та продовження терміну експлуатації на державному підприємстві перебували авіаційні двигуни до літаків АН-124−100 «Руслан», які належали Міноборони білорусі та російській групі компаній «Волга-Дніпро».
Під час санкціонованих обшуків двигуни вилучили і на них накладено арешт.
У ВАКС прокурори довели, що російська група компаній «Волга-Дніпро» сприяла завданню істотної шкоди національній безпеці України шляхом фінансування та матеріально-технічного забезпечення військової агресії рф проти України.
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Військово-політичне керівництво держави-агресора залучало літаки АН «Руслан» до підготовки та проведення повномасштабного вторгнення рф на територію України.
Цими літаками транспортували військову техніку, доставляли військові вантажі і товари подвійного призначення з інших країн на територію рф.
За інформацією Національної поліції України, на час повномасштабного вторгнення рф на одному з українських машинобудівних державних підприємств перебувало на ремонті сім авіаційних двигунів, які належали Міноборони білорусі та російській групі компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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