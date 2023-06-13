Канада передасть Україні літак Ан-124 "Руслан", конфіскований у рф — Finance.ua

Канада передасть Україні літак Ан-124 "Руслан", конфіскований у рф Сьогодні 05:44 — Фондовий ринок

Канада передасть Україні літак Ан-124 "Руслан", конфіскований у рф

Під час візиту до України прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна передасть Україні вантажний літак АН-124, конфіскований у рф минулого року.

Про це Джастін Трюдо повідомив на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським.

Під час брифінгу Трюдо заявив, що продовжить санкційний тиск на росію. Зокрема, він пообіцяв передати Україні російський транспортний літак Ан-124, затриманий минулого року у Канаді.

«Минулої весни російський „Антонов“ приземлився в аеропорту Пірсон, в Торонто. Щойно він приземлився, ми негайно затримали. Завдяки законодавству, яке ухвалили, ми конфіскуємо цей літак, що був у власності росії, та розпочинаємо процес передачі у власність України, щоб він більше не використовувався росією», — наголосив канадський прем'єр.

Окрім цього, він пообіцяв запровадити новий пакет санкції проти росії за її звірства на території України.

Нагадаємо, 10 червня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо з несподіваним візитом прибув до Києва разом із віцепрем'єр-міністром Христею Фріланд.

За результатами цієї поїздки Канада вирішила виділити 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) на військову допомогу для нашої держави. Новий пакет міститиме в собі також 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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