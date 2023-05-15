В Україні зосереджені поклади корисних копалин, які входять до переліку критичних для ЄС, США та Канади, – Міненерго — Finance.ua

В Україні зосереджені поклади корисних копалин, які входять до переліку критичних для ЄС, США та Канади, – Міненерго Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Україна зацікавлена в інвестиційних проєктах у сферу видобутку, і розраховує, що укладення угод про розподіл продукції буде цікаво інвесторам, оскільки в країні зосереджені поклади корисних копалин, які входять до переліку критичних в найбільших економіках світу.

На цьому наголосили заступники міністра енергетики України Фарід Сафаров та Микола Колісник під час онлайн-виступів у межах Lugano Business Forum, повідомляє Міністерство енергетики.

«В Україні зосереджені поклади корисних копалин, які входять до переліку критичних для ЄС, США та Канади. Серед них — літій, рідкоземельні елементи, титан та інші. Наявні ресурси та глобальні перспективи розробки низьковуглецевих „мінералів майбутнього“ дають Україні можливість стати елементом спільних ланцюгів постачання зі стратегічними північноатлантичними партнерами, сприяючи економічній інтеграції національної економіки в сучасні високотехнологічні виробничі цикли, та забезпеченню стратегічної автономії ЄС у зеленому переході», — зазначив, зокрема Микола Колісник.

Виступаючи на панелі форуму «Критична сировина», заступник міністра енергетики Микола Колісник звернув увагу на перспективи розвитку цієї сфери, нагадавши про укладений у липні 2021 року між Україною та Європейським Союзом Меморандум про стратегічне партнерство щодо критичної сировини.

Заступник міністра зазначив, що Кабінет Міністрів України затвердив перелік ділянок надр, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться в користування шляхом проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції.

«Ми зацікавлені в інвестиційних проєктах у цій сфері для налагодження циклу, який включатиме видобуток і виробництво кінцевого продукту в Україні. Для досягнення цих цілей Уряд готовий використовувати всі інструменти для вибудовування відповідної вертикалі», — зазначив він.

«Україна має значний потенціал розвитку нафтогазової галузі. Ми закликаємо наших партнерів брати участь у відбудові України, яка дозволить не тільки підвищити нашу енергетичну незалежність, але і загальноєвропейську енергетичну безпеку, а інвесторам — розвивати їхні бізнеси у співпраці з українськими державними й приватними компаніями», — наголосили в Міністерстві енергетики.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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