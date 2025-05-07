Роботодавці отримали 58 млн грн компенсацій за облаштування інклюзивних робочих місць (умови та сума) — Finance.ua

Роботодавці отримали 58 млн грн компенсацій за облаштування інклюзивних робочих місць (умови та сума) Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Роботодавці отримали 58 млн грн компенсацій за облаштування інклюзивних робочих місць (умови та сума)

58 млн грн компенсувала держава роботодавцям за облаштування робочих місць для 800 працевлаштованих людей з інвалідністю з початку 2025 року.

Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

«Підтримуємо роботодавців, які облаштовують інклюзивний робочий простір для своїх працівників. З початку року виплатили майже 60 млн грн компенсації підприємцям, які облаштували робочі місця для 800 працівників з інвалідністю, зокрема, придбали для них спеціальні меблі, допоміжні пристрої, як от підйомники чи пандуси. Цього року на реалізацію програми ми заклали в бюджет майже 400 млн грн, що дозволить облаштувати близько 5000 інклюзивних робочих місць. Пропонуємо роботодавцям активно користуватись програмою та спільно інвестувати у безбар’єрність робочого простору», — зазначила Тетяна Бережна.

Компенсації за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю отримали підприємці з усіх регіонів України. Найбільше таких роботодавців у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській областях та місті Київ. Середній розмір компенсації становить 79 тис. грн.

За умовами програми, отримати компенсацію за облаштування робочого місця можуть:

роботодавці — за облаштування робочого місця для працівника з інвалідністю І або ІІ групи, а також робочого місця для ветерана з інвалідністю, який повернувся на свою роботу;

люди з інвалідністю І або ІІ групи, які є самозайнятими або ФОПами, — за облаштування свого робочого місця;

військовослужбовці, звільнені у запас/відставку з числа ФОП та самозайнятих осіб з інвалідністю I або II групи, які відкрили свій бізнес або відновили його — за облаштування свого робочого місця.

Сума компенсації становить:

до 120 тис. грн — за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи;

до 80 тис. грн — для людей з інвалідністю II групи.

Подати заяву на отримання компенсації за облаштування робочого місця можна онлайн на порталі Дія або офлайн, звернувшись до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності. Розгляд заяви триває до 10 робочих днів. У разі позитивного рішення, протягом 5 днів кошти надійдуть на рахунок роботодавця.

Довідка Finance.ua:

Програма надання компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю є частиною флагманського проєкту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні. Реалізує програму Державна служба зайнятості.

borgexpert За матеріалами:

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