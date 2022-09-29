День фінансів: новий пакет санкцій проти рф, послаблення для бізнесу, доставка до Польщі від Rozetka — Finance.ua

День фінансів: новий пакет санкцій проти рф, послаблення для бізнесу, доставка до Польщі від Rozetka Вчора 17:50

Четвер, 29 вересня. Які зміни планують у Кабміні для водіїв, та що потрібно знати про субсидії в цьому опалювальному сезоні.

Восьмий пакет санкцій проти росії. Учора Урсула фон дер Ляєн заявила про Учора Урсула фон дер Ляєн заявила про новий пакет санкцій проти росії. Вона розповіла, що санкції стосуватимуться нафти, імпорту та тих, хто допомагає росії обходити санкції. Сьогодні стало відомо, що до пакета санкцій увійдуть обмежувальні заходи щодо чиновників, офіцерів-пропагандистів, причетних до організації псевдореферендумів на окупованих територіях України та дій, що порушують її територіальну цілісність, також громадян рф та інших країн, що допомагають росії обходити санкції ЄС.

Переказувати валюту буде дешевше. Україна домовилася з міжнародними платіжними системами про зменшення вартості Україна домовилася з міжнародними платіжними системами про зменшення вартості валютних переказів в країну з-за кордону. Міжнародні надавачі послуг підписали за ініціативи Єврокомісії заяву, в якій вони зобов’язалися сприяти зниженню вартості переказів в Україну до 3%.

До речі, в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповідає, коли євро перестане просідати і чого очікувати від нього українцям найближчий місяць. Також Олексій традиційно дає свій прогноз курсу долара та євро на період з 29 вересня по 5 жовтня:

Послаблення для бізнесу. Комітет економічного розвитку схвалив у першому читанні законопроєкт про так звану «дерегуляційну гільйотину», який дозволить не застосовувати більшість ліцензій і дозволів, які сьогодні змушений отримувати бізнес. Планується, що будуть вимагатися лише ті дозвільні документи, які визначені законом та Комітет економічного розвитку схвалив у першому читанні законопроєкт про так звану «дерегуляційну гільйотину», який дозволить не застосовувати більшість ліцензій і дозволів, які сьогодні змушений отримувати бізнес. Планується, що будуть вимагатися лише ті дозвільні документи, які визначені законом та віднесені Кабміном до обов’язкових

💻 Відмітимо, що оговтавшись від шоку війни, багато українських бізнесів вирішили змінювати CRM-систему на вітчизняну, позаяк більшість користувалися російськими системами amoCRM та Bitrix24. Finance.ua вирішив розібратись, чого можна очікувати від ринку CRM в найближчі роки. У новому матеріалі ділимося з вами думками провідних експертів світу CRM:

Зміни для водіїв. Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонується суттєво скоротити строк дії водійських посвідчень. Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонується суттєво скоротити строк дії водійських посвідчень. Документом пропонується запровадити єдине типове посвідчення водія, що «відповідає європейським вимогам».

Rozetka запустила доставку до Польщі. Онлайн-ритейлер Rozetka запустив можливість замовляти доставку товарів до Польщі. Замовлення доставлятимуть до поштових відділень. Вартість доставки — від 153 гривень, а вартість замовлення не повинна перевищувати 150 євро. Онлайн-ритейлер Rozetka запустив можливість замовляти доставку товарів до Польщі. Замовлення доставлятимуть до поштових відділень. Вартість доставки — від 153 гривень, а вартість замовлення не повинна перевищувати 150 євро. В тексті за посиланням детальніше розповідаємо про умови доставки та як зробити замовлення.

Доходи українців. Війна стала причиною відчутних економічних потрясінь в нашій країні. Як наслідок, знизився рівень заробітних плат та доходів. Аналітики кадрового порталу grc.ua Війна стала причиною відчутних економічних потрясінь в нашій країні. Як наслідок, знизився рівень заробітних плат та доходів. Аналітики кадрового порталу grc.ua розпитали українців , як війна повпливала на доходи та чи готові спеціалісти знизити бажану зарплату.

Результати дослідження порталу Dou.ua показують, що майже половина ІТ-спеціалістів не планують цього року змінювати роботу і 40% працевлаштованих респондентів загалом бояться звільнення.

Податковий борг українців. Разом із зменшенням зарплат — збільшується розмір податкового боргу. Так, за даними ДПС, за березень — серпень 2022 року Разом із зменшенням зарплат — збільшується розмір податкового боргу. Так, за даними ДПС, за березень — серпень 2022 року приріст податкового боргу перед зведеним бюджетом становить 23,3 млрд гривень.

Субсидія на опалювальний сезон 2022-2023. Уже з жовтня 2022 року субсидії населенню виплачуватиме Пенсійний фонд, а з грудня цього року він ще й буде займатися їх призначенням. У поданні документів і оформленні субсидії на покриття комунальних платежів поки що нічого не змінилося. А ось, чи мають право на субсидію ВПО та безробітні — Уже з жовтня 2022 року субсидії населенню виплачуватиме Пенсійний фонд, а з грудня цього року він ще й буде займатися їх призначенням. У поданні документів і оформленні субсидії на покриття комунальних платежів поки що нічого не змінилося. А ось, чи мають право на субсидію ВПО та безробітні — розповідаємо тут

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, готовність паливно-енергетичного комплексу, об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери, а також транспортної інфраструктури України до проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року становить 88%.

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