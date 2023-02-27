День фінансів: нові санкції РНБО, заява про шлюб у "Дії", страховка на авто в Польщу — Finance.ua

День фінансів: нові санкції РНБО, заява про шлюб у "Дії", страховка на авто в Польщу Сьогодні 17:50

Понеділок, 27 лютого. Тиждень почався новими санкціями проти росіян та можливістю подати заяву на реєстрацію шлюбу за 10 хвилин.

Нові санкції РНБО. Президент Володимир Зеленський ввів у дію Президент Володимир Зеленський ввів у дію три рішення РНБО щодо санкцій проти росіян. Це санкції проти тих росіян, хто причетний до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у росії для війни проти України.

Заява про шлюб за 10 хвилин. Тепер можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. На порталі"Дія" Тепер можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. На порталі"Дія" можна подати заяву й одразу обрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Весь процес триває менше ніж 15 хвилин, а скористатися послугою можуть повнолітні українці, які мають електронний підпис.

Бронювання працівників. Мінагрополітики визначило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період. Для військовозобов’язаних працівників цих підприємств Мінагрополітики визначило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період. Для військовозобов’язаних працівників цих підприємств можливе бронювання

Заробіток ІТ-фахівців. Як показують Як показують результати опитування DOU , у 60% не зменшився заробіток. Проте 9% айтівців розповіли, що кількість проєктів і дохід зменшилися суттєво, а 2% — втратили роботу через вимикання світла.

Як повідомляє Львівський ІТ Кластер, за минулий 2022 рік експортна виручка IT-послуг зросла на 5,85% і принесла рекордні $7,3 млрд. Це на $406 мільйонів більше, ніж у 2021 році. Водночас, це зростання могло бути набагато більшим.

«Люті донати» на дрони-розвідники. 24 лютого НБУ за підтримки ПриватБанку та United24 відкрили збір на 10 безпілотних комплексів «Чаклун» для ЗСУ. За перші три доби 24 лютого НБУ за підтримки ПриватБанку та United24 відкрили збір на 10 безпілотних комплексів «Чаклун» для ЗСУ. За перші три доби українці задонатили на дрони-розвідники для ЗСУ понад 5,4 млн грн. Серед усіх, хто пожертвує кошти, розігрують ексклюзивні памʼятні монети та колекційні банкноти.

До речі, криптовалютні донати на підтримку України після початку повномасштабної війни перевищують аналогічний показник рф у 44 рази. Аналітики вивчили транзакції на суму понад $230 млн. Понад $212,1 млн із цих коштів зібрано прихильниками України.

Українцям знову відключатимуть світло. У ДТЕК кажуть, що незабаром енергетики почнуть готувати інфраструктуру до наступного зимового сезону. У рамках робіт спеціалістам доведеться зупиняти на планові ремонти окремі блоки електростанцій. До того ж після закінчення весняних паводків знизиться електрогенерація на ГЕС. Все це може призводити до У ДТЕК кажуть, що незабаром енергетики почнуть готувати інфраструктуру до наступного зимового сезону. У рамках робіт спеціалістам доведеться зупиняти на планові ремонти окремі блоки електростанцій. До того ж після закінчення весняних паводків знизиться електрогенерація на ГЕС. Все це може призводити до віялових відключень світла

Бізнеси, які контролюються росіянами. Через рік повномасштабного вторгнення росії в Україні все ще є бізнеси, які контролюються росіянами. Через рік повномасштабного вторгнення росії в Україні все ще є бізнеси, які контролюються росіянами. Йдеться про 41 акціонерне товариство , яке належить власникам з рф. Серед них такі компанії, як Укренергоатом, Вімм-Білль-Данн Україна, декілька банків та навіть наукові установи.

Будівництво нового житла в Україні. Згідно з даними ЛУН, за 2022 рік в Україні Згідно з даними ЛУН, за 2022 рік в Україні введено в експлуатацію 7 110 224 квадратних метри житла, що на 38% менше, ніж роком раніше. Лідером з нового будівництва була Київська область, і за рік війни вона завершила на 29% менше нових метрів порівняно з попереднім роком.

Експерти підрахували, скільки потрібно заробити, щоб купити квартиру площею 40 квадратних метрів у великому місті Польщі у кредит, а також скільки складатиме щомісячний внесок.

Додамо, що за підсумками 2022 року в Польщі перебувають 950 тис. біженців з України. І якщо на початку цієї фази російсько-української війни польський уряд спростив правила перетину кордону для українців, то зараз, плануючи поїздку в Польщу, потрібно пам’ятати про декотрі моменти. Про них ми розповідаємо в новому матеріалі:

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