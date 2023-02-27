Скільки АТ в Україні належить власникам з рф (список) - Опендатабот — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки АТ в Україні належить власникам з рф (список) - Опендатабот

Фондовий ринок
224
За рік від початку великої війни в Україні все ще залишаються бізнеси, які контролюються громадянами рф та фінансують війну.
Опендатабот перевірив реєстр акціонерів та виявив, що частки у 41 акціонерному товаристві належать власникам з рф.
Місце для вашої реклами
Лише 9 з цих компаній знаходяться у стані припинення або банкрутства — а решта продовжує працювати на території України.
Слідкувати за акціонерами українських компаній можна на сторінці про Єдиний державний реєстр акціонерів України.
В Україні зареєстровано майже 12 тисяч акціонерних товариств, проте інформацію про власників та бенефіціарів, тобто людей, які утримують пакети акцій й отримують прибуток, є не про всіх. Так, за останній звітний період — йдеться про 2021 рік — є дані про утримувачів акцій щодо 6346 компанії.
Серед компаній, що контролюються громадянами рф, такі бізнеси як банк «Форвард», Укренергоатом, Укргазпром, Втб-банк, Вімм-Білль-Данн Україна, та навіть наукові установи: наприклад, Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування та Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування.
Важливо, що з 41 компанії, інформація про які є у реєстрі акціонерів, 2 бізнеси не наявні у ЄДР. Повна таблиця тут.
Скільки АТ в Україні належить власникам з рф (список) - Опендатабот
Скільки АТ в Україні належить власникам з рф (список) - Опендатабот
Скільки АТ в Україні належить власникам з рф (список) - Опендатабот
В Україні реєстр акціонерів існує у вигляді переліку власників іменних цінних паперів, які дають право володіння у певному обсязі тим чи іншим акціонерним товариством.
Натомість співпраця з бізнесами, які контролюють росіяни, наражає на небезпеку. Йдеться не лише про іміджеві ризики, але й підвищену загрозу перевірки від правоохоронних органів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.