Скільки АТ в Україні належить власникам з рф (список) - Опендатабот — Finance.ua

Скільки АТ в Україні належить власникам з рф (список) - Опендатабот Сьогодні 12:00 — Фондовий ринок

За рік від початку великої війни в Україні все ще залишаються бізнеси, які контролюються громадянами рф та фінансують війну.

Опендатабот перевірив реєстр акціонерів та виявив, що частки у 41 акціонерному товаристві належать власникам з рф.

Лише 9 з цих компаній знаходяться у стані припинення або банкрутства — а решта продовжує працювати на території України.

Слідкувати за акціонерами українських компаній можна на сторінці про Єдиний державний реєстр акціонерів України

В Україні зареєстровано майже 12 тисяч акціонерних товариств, проте інформацію про власників та бенефіціарів, тобто людей, які утримують пакети акцій й отримують прибуток, є не про всіх. Так, за останній звітний період — йдеться про 2021 рік — є дані про утримувачів акцій щодо 6346 компанії.

Серед компаній, що контролюються громадянами рф, такі бізнеси як банк «Форвард», Укренергоатом, Укргазпром, Втб-банк , Вімм-Білль-Данн Україна, та навіть наукові установи: наприклад, Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування та Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування.

Важливо, що з 41 компанії, інформація про які є у реєстрі акціонерів, 2 бізнеси не наявні у ЄДР. Повна таблиця тут

В Україні реєстр акціонерів існує у вигляді переліку власників іменних цінних паперів, які дають право володіння у певному обсязі тим чи іншим акціонерним товариством.

Натомість співпраця з бізнесами, які контролюють росіяни, наражає на небезпеку. Йдеться не лише про іміджеві ризики, але й підвищену загрозу перевірки від правоохоронних органів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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