Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів» — Finance.ua

Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів» Сьогодні 09:02 — Нерухомість

Іпотека у Польщі: скільки коштує квартира на 40 «квадратів»

Згідно з останнім звітом Metrohouse та Credipass Barometer, найбільшою популярністю у покупців користуються квартири площею 35-50 квадратних метрів. Експерти підрахували, скільки потрібно заробити, щоб купити квартиру площею 40 квадратних метрів у великому місті Польщі у кредит, а також скільки складатиме щомісячний внесок.

У Варшаві на операції купівлі житла в кредит припадає 39% усіх продажів, а в інших великих містах — 45%. 48% всіх покупців купують двокімнатні квартири як інвестицію в нерухомість, середня площа такого житла коливається в районі 45 кв. м.

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Автори звіту зазначають, що люди, які хочуть профінансувати купівлю квартири за допомогою іпотечного кредиту, повинні враховувати той факт, що їх поточна відсоткова ставка набагато вища, ніж півтора роки тому.

«Висока інфляція спричинила зростання відсоткових ставок, а отже вплинула на пропозиції банків та на умови, на яких сьогодні пропонується фінансування квартир чи будинків», — повідомляється у звіті.

У яких містах Польщі найдешевше брати кредит на житло

З даних Credipass випливає, що найдешевше купувати в кредит квартиру на 40 метрів квадратних в Лодзі. Це за умови сплати 20% власного першого внеску та оформлення іпотеки на 30 років. У цих умовах щомісячна оплата за кредитом складатиме приблизно 1400 злотих.

Далі у списку — Познань, де сума щомісячного внеску становитиме близько 2 тис. зл.

Найдорожче така нерухомість у кредит обійдеться у Варшаві — приблизно 2800 зл. щомісяця.

Скільки грошей потрібно мати і скільки доведеться платити

При оформленні іпотеки ключову роль відіграє кредитоспроможність клієнта. Після нововведень від Управління фінансового нагляду Польщі банки змінили розрахунок кредитоспроможності так, що взяти іпотеку стало трохи легше. Приблизні підрахунки показують, що для отримання кредиту на квартиру 40 кв. м у Лодзі сім’я без дітей повинна мати дохід лише у 4,5 тис. злотих нетто. У Познані ця цифра зростає до 4,9 тис. злотих, у Гданську — до 5,8 тис. злотих, а у Варшаві — до 6,9 тис. злотих.

А така ситуація з щомісячними внесками за кредитом (на 30 років) при купівлі житла 40 м за різними містами:

Лодзь: дохід — 4 500 злотих, щомісячний платіж — 1 395 злотих. Загальна вартість квартири — 248 225 зл.;

Познань: дохід — 4 900 злотих, щомісячний платіж — 1 725 злотих. Загальна вартість квартири — 306 960 злотих;



Вроцлав: дохід — 5 400 злотих, щомісячний платіж — 2 081 злотих. Загальна вартість квартири — 370 341 зл.;

Краків: дохід — 5700 злотих, щомісячний платіж — 2260 зл. Загальна вартість квартири — 402 378 зл.;

Гданськ: дохід — 5 800 злотих, щомісячний платіж — 2 340 злотих. Загальна вартість квартири — 416 378 зл.;



Варшава: дохід — 6 950 злотих, щомісячний платіж — 2 826 зл. Загальна вартість квартири — 502 770 зл.



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