Де у Польщі найдешевші квартири — Finance.ua

Де у Польщі найдешевші квартири Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Поки що ціни на житло щороку зростали приблизно на 10%. Падіння або ж зростання цін на житло у 2023 році залежить від різних факторів, основними з яких є рівень відсоткових ставок і рівень інфляції. Якщо ціни на житло і впадуть, то в окремих місцях, де менший попит на нерухомість.

Останні дані ООН свідчать про те, що Польща прихистила найбільшу кількість українців після 24 лютого — 1 553 707 осіб. Бойові дії тривають, тож багато людей почали думати над тим, щоб придбати помешкання, а не витрачати кошти на оренду житла.

У якому місті найдорожча нерухомість

Квартири на польському ринку нерухомості все ще дорожчають — такий загальний висновок у порівнянні цін між кварталами 2022 року. У списку міст лідирує Варшава, де наприкінці 2022 року один квадратний метр вартував 13 025 злотих.

Відразу за столицею йдуть Гданськ, Краків і Вроцлав — у кожному з цих міст ставка за один квадратний метр вже перевищила межу в 10 тисяч злотих, а Познань наближається до цього рівня — 9397 злотих.

Найдешевшим з найбільших міст є Лодзь, де можна знайти квартири по 7089 злотих за один квадратний метр.

Де будуть найдешевші квартири у 2023 році

Ціна квартир буде залежати від місця купівлі та ринку: вторинний чи новобудова. Також варто розуміти, що ціни на житло у великих містах та містечках можуть суттєво відрізнятися, адже попит на нерухомість тут зовсім різний.

До прикладу, у Сілезькому воєводстві ставки за один квадратний метр залишаються на низькому або помірному рівні. Щодо джерела купівлі, то найдешевшу квартиру можна купити на аукціоні судових приставів чи інших ресурсах державних установ.

Телеканал 24 За матеріалами:

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