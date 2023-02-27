У "Дії" тепер можна подати заяву про шлюб — Finance.ua

У "Дії" тепер можна подати заяву про шлюб
Тепер можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії.
Як це працює
- Треба зайти на портал Дія та авторизуватися.
- Натиснуть Послуги — Сім‘я — Заява про шлюб.
- Заповнити заяву та обрати деталі церемонії.
- Сплатити адміністративний збір карткою та підписати електронним підписом.
Далі партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її КЕП. А ДРАЦС протягом дня надішле на електронну пошту відповідь із організаційними деталями.
Нагадаємо, раніше Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що заяву про шлюб можна подати у Дії, одразу обравши місце, час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги.
Тому в Україні вирішили спростити процедуру, усунувши всі бюрократичні процеси. Долучитися до бета-тесту послуги можуть українці, які:
- досягли 18 років;
- мають електронний підпис.
Записатися на бета-тест можна було лише парою — наречений та наречена.
Довідка Finance.ua:
- Через «Дію» з 24 лютого в автоматичному режимі зареєстрували 136 тисяч ФОПів. Українці з початку повномасштабного вторгнення росії через «Дію» в автоматичному режимі зареєстрували понад 136 тисяч ФОПів, а також понад 1,7 тис. ТОВ.
Що таке додаток «Дія», та як ним користуватися
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