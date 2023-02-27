У "Дії" тепер можна подати заяву про шлюб — Finance.ua

У "Дії" тепер можна подати заяву про шлюб Сьогодні 11:10 — Особисті фінанси

Тепер можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу повністю онлайн. А ще обрати місце, дату та формат церемонії.

Як це працює

Треба зайти на портал Дія та авторизуватися.

Натиснуть Послуги — Сім‘я — Заява про шлюб.

Заповнити заяву та обрати деталі церемонії.

Сплатити адміністративний збір карткою та підписати електронним підписом.

Далі партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він чи вона має також підписати її КЕП. А ДРАЦС протягом дня надішле на електронну пошту відповідь із організаційними деталями.

Нагадаємо, раніше Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів , що заяву про шлюб можна подати у Дії, одразу обравши місце, час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги.

Тому в Україні вирішили спростити процедуру, усунувши всі бюрократичні процеси. Долучитися до бета-тесту послуги можуть українці, які:

досягли 18 років;

мають електронний підпис.

Записатися на бета-тест можна було лише парою — наречений та наречена.

Довідка Finance.ua:

Через «Дію» з 24 лютого в автоматичному режимі зареєстрували 136 тисяч ФОПів. Українці з початку повномасштабного вторгнення росії через «Дію» в автоматичному режимі зареєстрували понад 136 тисяч ФОПів, а також понад 1,7 тис. ТОВ.

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