Через «Дію» з 24 лютого в автоматичному режимі зареєстрували 136 тисяч ФОПів — Finance.ua

Через «Дію» з 24 лютого в автоматичному режимі зареєстрували 136 тисяч ФОПів Сьогодні 19:44 — Казна та Політика

Через «Дію» з 24 лютого в автоматичному режимі зареєстрували 136 тисяч ФОПів

Українці з початку повномасштабного вторгнення росії через «Дію» в автоматичному режимі зареєстрували понад 136 тисяч ФОПів, а також понад 1,7 тис. ТОВ.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Телеграмі

«За рік повномасштабної війни через „Дію“ зареєстрували: 136+ тисяч ФОП автоматично; 4+ тисячі ТОВ, понад 1700 з них — автоматично, без участі чиновника», — йдеться в повідомленні.

В міністерстві наголосили, що незважаючи на обстріли та відключення світла, українці продовжують реалізовувати ідеї та підтримувати вітчизняну економіку.

Як повідомлялось, у 2021 році Міністерство цифрової трансформації запустило на порталі «Дія» послугу — автоматичну реєстрацію ФОП, а у 2022-му — ТОВ.

Укрінформ За матеріалами:

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