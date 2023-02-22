Через «Дію» з 24 лютого в автоматичному режимі зареєстрували 136 тисяч ФОПів — Finance.ua
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Через «Дію» з 24 лютого в автоматичному режимі зареєстрували 136 тисяч ФОПів

Казна та Політика
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Через «Дію» з 24 лютого в автоматичному режимі зареєстрували 136 тисяч ФОПів
Через «Дію» з 24 лютого в автоматичному режимі зареєстрували 136 тисяч ФОПів
Українці з початку повномасштабного вторгнення росії через «Дію» в автоматичному режимі зареєстрували понад 136 тисяч ФОПів, а також понад 1,7 тис. ТОВ.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Телеграмі.
«За рік повномасштабної війни через „Дію“ зареєстрували: 136+ тисяч ФОП автоматично; 4+ тисячі ТОВ, понад 1700 з них — автоматично, без участі чиновника», — йдеться в повідомленні.
В міністерстві наголосили, що незважаючи на обстріли та відключення світла, українці продовжують реалізовувати ідеї та підтримувати вітчизняну економіку.
Як повідомлялось, у 2021 році Міністерство цифрової трансформації запустило на порталі «Дія» послугу — автоматичну реєстрацію ФОП, а у 2022-му — ТОВ.

Оподаткування ФОПів у 2023 році

За матеріалами:
Укрінформ
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