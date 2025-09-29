День фінансів: нові правила Ukraine Facility, курс валют на тиждень, кого частіше шукають роботодавці Сьогодні 17:35

У понеділок, 29 вересня, стало відомо, кого частіше шукають роботодавці та як буде мінятись курс валют цього тижня.

Кого частіше шукають роботодавці.

Перед осіннім сезоном помітно зросла кількість вакансій у сферах виробництва, робітничих спеціальностей, роздрібної торгівлі, освіти та на роботи за кордоном. Як свідчать дані OLX Робота, абсолютним рекордсменом стала вакансія комплектувальника у сфері «Виробництво / робітничі спеціальності».

Також стало відомо, як виїзд молоді вплинув на ринок праці. Після цього кількість звернень молоді до центрів рекрутингу зменшилася приблизно на 30%.

Нові правила закупівель.

Уряд ухвалив новий розділ правил публічних закупівель під час воєнного стану, який визначає, як замовники можуть використовувати кошти програми Ukraine Facility від ЄС.

В одному із міст на заході України подешевшали квартири.

За останні пів року ціни на однокімнатні квартири незначно знизилися лише у кількох містах України. Одне із таких міст є популярним західним регіоном серед інвесторів та орендарів. Йдеться про Ужгород, який традиційно входить до трійки найдорожчих міст за цінами на житло.

Чого очікувати від курсу цього тижня.

Минулого тижня офіційний курс долара зріс менш ніж на 1%. Загалом рух був дуже помірний, без різких стрибків. Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Водночас НБУ за минулий тиждень продав 560 млн доларів.

Срібло вперше подолало позначку в $47.

У понеділок ціни на срібло різко зросли , вперше подолавши позначку у $47 за унцію. Метал подорожчав на 1,53% і закріпився на рівні $46,78. На піку спотова ціна навіть сягала $47,04 — це новий максимум, який підтримали позитивні очікування щодо зниження ставок у США та стабільність настроїв на ринку.

Уряд готується до будь-яких сценаріїв на зиму.

Важливим напрямом підготовки є розгортання розподіленої генерації, яка дозволяє підтримувати стабільність навіть у разі пошкоджень центральних мереж.

91 компанія видалила росіян з власників.

91 компанія в Україні позбулась російських власників з січня 2025 року. Серед них 88 активно працюють, а 3 перебувають у стані припинення. Як пише Опендатабот , третина компаній, що позбулися російського сліду, працюють у Києві — 30 бізнесів.

