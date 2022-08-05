День фінансів: нова послуга від Rozetka, додаткові обмеження для колекторів, будинки для переселенців — Finance.ua

День фінансів: нова послуга від Rozetka, додаткові обмеження для колекторів, будинки для переселенців Вчора 17:50

П’ятниця, 5 серпня. Нацбанк розробив додаткові вимоги щодо етичної поведінки колекторів, а Мінсоцполітики роздумує над доцільностю виплат соціальних допомог біженцям.

Нова послуга від Rozetka. Онлайн-ритейлер запустив Онлайн-ритейлер запустив сервіс обміну вживаної техніки на будь-які товари зі свого асортименту, окрім тютюнових виробів, алкоголю та подарункових сертифікатів. Можна обміняти старі смартфони, планшети та смарт-годинники. За правилами програми клієнту видається сертифікат номіналом, який дорівнює сумі оціночної вартості старого гаджета.

Додаткові заборони для колекторів. НБУ розробив додаткові НБУ розробив додаткові вимоги щодо етичної поведінки колекторів . Зокрема, запроваджується заборона на отримання згоди боржника на обробку даних списку його телефонних контактів та журналу дзвінків з метою врегулювання простроченої заборгованості. Також уточнено норми щодо особистих зустрічей із боржниками або іншими особами.

Чи дорожчатиме долар. Курс долара на готівковому ринку впав нижче 40 гривень після різкого стрибка в кінці липня. На думку експертів, підстав для якихось пертурбацій на валютному ринку поки немає і поточні рівні курсу гривні до іноземних валют можуть з певними коливаннями протриматися ще відносно довго.

Нова онлайн-послуга для водіїв. Головний сервісний центр МВС України Головний сервісний центр МВС України запустив сервіс «Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу». За допомогою калькулятора можна дізнатися у скільки обійдеться реєстраційна послуга сервісного центру МВС для будь-якого типу транспортного засобу, та які саме податки і збори сплачуються у кожному конкретному випадку.

Іноді, потрапивши у стресову ситуацію, ми розгублюємося та можемо щось зробити не так або зовсім забути про якісь обов’язкові речі. ДТП — це, як правило, стрес для всіх її учасників. В матеріалі за посиланням розповідаємо, що потрібно робити, якщо сталася аварія.

Програма співпраці з МВФ. Уряд України пропонує активізувати спільну роботу щодо Уряд України пропонує активізувати спільну роботу щодо нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд працює над посиленням економічної стійкості держави, а також готується до найскладнішого опалювального сезону.

Нагадаємо, що державний борг — це сукупні боргові зобов’язання держави перед усіма кредиторами: юридичними та фізичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями та іншими. У новому матеріалі Finance.ua розповідає, кому та скільки Україна винна гроші та чи загрожує країні дефолт:

До речі, The Economist прогнозує, що лише цьогоріч світова економіка втратить 1 трильйон доларів внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Будинки для переселенців. Сьогодні заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що в 16 регіонах України будуватимуть Сьогодні заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що в 16 регіонах України будуватимуть багатоквартирні будинки для внутрішньо переміщених осіб , вартість одного квадратного метра в яких коштуватиме близько 700 доларів США. Спорудження таких будинків займатиме лише п’ять-шість місяців.

Також 300 родин-переможців зможуть отримати пільговий кредит на придбання житла. Зареєструватися для участі у програмі можна через портал «Дія» або в регіональних управліннях Держмолодьжитла.

Соцвиплати біженцям. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що відомство розглядає питання доцільності виплати однакових Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що відомство розглядає питання доцільності виплати однакових соціальних допомог людям , які залишилися в Україні, та тим, що виїхали за кордон. З іншого боку, за її словами, це чутливе питання, тому що потрібно дивитися, що держава, в яку перемістилася людина, їй дає.

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У ці непрості дні, поки пишемо для вас новини й розсилки, іноді викурюємо дуже багато цигарок. «Лікуємося» від стресів.

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