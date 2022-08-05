Світова економіка втратить $1 трильйон через російське вторгнення в Україну – The Economist — Finance.ua
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Світова економіка втратить $1 трильйон через російське вторгнення в Україну – The Economist

Фондовий ринок
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Світова економіка втратить $1 трильйон через російське вторгнення в Україну – The Economist
Світова економіка втратить $1 трильйон через російське вторгнення в Україну – The Economist
Лише цьогоріч світова економіка втратить 1 трильйон доларів внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Про це з посиланням на власні розрахунки повідомляє The Economist.
Згідно світового економічний прогноз The Economist Intelligence Unit (EIU) від 15 лютого, у 2022 році світовий ВВП мав зрости на 3,9% після стрибка 2021 року.
За 9 днів після публікації росія розпочала велику війну проти України. Економічні наслідки війни відтоді відчуваються в усьому світі: світові ціни на сировину злетіли, погіршилися перебої в ланцюжках поставок, інфляція стрибнула в більшості країн світу.
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Новий прогноз передбачає, що бойові дії триватимуть принаймні до кінця року. Як наслідок, прогноз глобального зростання погіршили на 1,1 відсоткового пункту до 2,8% у річному вимірі. Іншими словами, війна зменшила цьогорічний прогноз світового ВВП на 1 трильйон доларів.
Зазначається, що інші організації прогнозують подібний шок. Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз глобального зростання на 1,2 в.п. від початкової оцінки в січні до 3,2%.
Серед країн G20 найбільше ВВП «скине» підсанкційна країна-агресор росія. До кінця 2022 року згідно оцінки її економіка впаде на 10% під тиском санкцій порівняно з їх початковою оцінкою зростання в 2,6%.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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