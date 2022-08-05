Rozetka запустила сервіс обміну вживаної техніки на будь-які товари — Finance.ua

Rozetka запустила сервіс обміну вживаної техніки на будь-які товари Вчора 11:50 — Особисті фінанси

Rozetka запустила сервіс обміну вживаної техніки на будь-які товари

Найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka запустив сервіс обміну вживаної техніки на будь-які товари зі свого асортименту.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Зазвичай подібні сервіси пропонують українцям обміняти стару модель гаджета на новішу. Ми не обмежуємо клієнтів у виборі категорій та брендів і дозволяємо їм обміняти вживані мобільні телефони, планшети та смартгодинники, незалежно від того, де вони придбані, на будь-які товари», — коментує директор з маркетингу Rozetka Євген Образок.

Які ґаджети можна обміняти:

смартфони — Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi та інших брендів;

— Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi та інших брендів; планшети — Samsung, IPad Apple, Lenovo та інших брендів;

— Samsung, IPad Apple, Lenovo та інших брендів; смарт-годинники — Apple, Samsung.

Щоб скористатися послугою, необхідно підготувати пристрій.

По-перше, перенести особисту інформацію та контент на ноутбук або комп’ютер, після чого видалити її з пристрою.

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По-друге, вийти з усіх своїх акаунтів і зробити скидання до заводських налаштувань. Цим може зайнятися фахівець в магазині, але це займе трохи більше часу.

Останній крок — відвідати Пункт прийому Rozetka Обмін в точці відачі чи магазині, де експерт зробить оцінку та після діагностики запропонує можливі варіанти.

Що необхідно для обміну?

Крім старого смартфона, планшета або смарт-годинника, який ви хочете обміняти, для складання акта прийому-передачі при собі потрібно мати документ, що засвідчує особу.

За правилами програми Обмін Rozetka клієнту видається сертифікат номіналом, який дорівнює сумі оціночної вартості старого гаджета. Сума залежить від моделі та року випуску гаджета, зовнішнього і технічного стану, наявності аксесуарів і заводської упаковки. Чим краще зберігся гаджет і менший термін його експлуатації, тим більша буде сума і знижка.

Спеціальний калькулятор оцінки дає змогу заздалегідь розрахувати попередню суму. Для цього потрібно заповнити онлайн-форму і вказати докладні дані.

Як працює програма обміну ґаджетів?

Після обміну старого пристрою і отримання сертифікату, ви можете придбати на цю суму новий бажаний гаджет. Для цього потрібно обрати гаджет, надати на касі сертифікат та при необхідності доплатити різницю між його номіналом і вартістю бажаного товару. Замість мобільного пристрою чи гаджету можна вибрати і придбати будь які інші потрібні і бажані товари. Досупні виключно товари з позначкою «Продавець Rozetka», за вийнятком тютюнових виробів, алкоголю та подарункових сертифікатів.

Пункти обміну працюватимуть у 20 населених пунктах. Зокрема, вони розташовані в Києві (18 штук), Броварах, Бучі, Вишгороді, Петропавлівській Борщагівці й Фастові.

За межами столичного регіону точки обміну відкрито у Одесі (5 штук), Дніпрі (2), Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Полтаві, Сумах, Харкові, Кропивницькому, Черкасах та Умані, Львові (2), Тернополі та Ужгороді. Адреси можна знайти на сайті Rozetka

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