Rozetka запустила нову послугу для бізнесу — Finance.ua

Rozetka запустила нову послугу для бізнесу Вчора 13:02 — Особисті фінанси

Rozetka запустила нову послугу для бізнесу

Український онлайн-ритейлер Rozetka надаватиме свої склади у Києві та Львові компаніям для зберігання їхніх товарів. Раніше така послуга була доступна лише продавцям маркетплейсу.

Про це повідомила прес-служба компанії.

«Через бойові дії багато наших колег втратили склади, де можна було безпечно тримати свої товари, і змушені терміново евакуювати їх та шукати нові площі для зберігання. Ми готові допомогти та надати до їхніх послуг свої логістичні центри вищого класу», — розповів співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

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Термін зберігання товарів не обмежений. Перевезти продукцію на склад можна самостійно або за допомогою кур’єрської доставки.

Як зазначив Чечоткін, склади оснащені потужною ІТ-інфраструктурою та альтернативними джерелами енергії. Розцінки у компанії не озвучили, а закликали звертатися для уточнення інформації.

Довідка Finance.ua:

Rozetka заснована у 2005 році у Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. У наступні роки компанія трансформувалася у мультикатегорійний онлайн-маркетплейс;



станом на початок серпня працюють 242 точки видачі онлайн-ритейлера Rozetka в 71 населеному пункті України;

отримати замовлення з сайту можна у будь-якій точці видачі (з безплатним доставленням на неї), у точках Нової пошти та Укрпошти.

УБР За матеріалами:

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