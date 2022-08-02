Rozetka запустила нову послугу для бізнесу — Finance.ua

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Rozetka запустила нову послугу для бізнесу

Особисті фінанси
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Rozetka запустила нову послугу для бізнесу
Rozetka запустила нову послугу для бізнесу
Український онлайн-ритейлер Rozetka надаватиме свої склади у Києві та Львові компаніям для зберігання їхніх товарів. Раніше така послуга була доступна лише продавцям маркетплейсу.
Про це повідомила прес-служба компанії.
«Через бойові дії багато наших колег втратили склади, де можна було безпечно тримати свої товари, і змушені терміново евакуювати їх та шукати нові площі для зберігання. Ми готові допомогти та надати до їхніх послуг свої логістичні центри вищого класу», — розповів співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.
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Термін зберігання товарів не обмежений. Перевезти продукцію на склад можна самостійно або за допомогою кур’єрської доставки.
Як зазначив Чечоткін, склади оснащені потужною ІТ-інфраструктурою та альтернативними джерелами енергії. Розцінки у компанії не озвучили, а закликали звертатися для уточнення інформації.

Довідка Finance.ua:

  • Rozetka заснована у 2005 році у Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. У наступні роки компанія трансформувалася у мультикатегорійний онлайн-маркетплейс;
  • станом на початок серпня працюють 242 точки видачі онлайн-ритейлера Rozetka в 71 населеному пункті України;
  • отримати замовлення з сайту можна у будь-якій точці видачі (з безплатним доставленням на неї), у точках Нової пошти та Укрпошти.

Історія компанії: як Rozetka «вмикалася» в лідери 🧐

За матеріалами:
УБР
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