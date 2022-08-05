Як отримати страхове відшкодування з ОСЦПВ — Finance.ua

Як отримати страхове відшкодування з ОСЦПВ Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Як отримати страхове відшкодування з ОСЦПВ

Іноді, потрапивши у стресову ситуацію, ми розгублюємося та можемо щось зробити не так або зовсім забути про якісь обов’язкові речі. ДТП — це, як правило, стрес для всіх її учасників. Тож у Моторно-транспортному страховому бюро вирішили нагадати , що потрібно робити, якщо сталася аварія.

Кожен учасник дорожнього руху повинен дотримуватись простих правил:

Викликати швидку допомогу та поліцію, надати необхідну першу допомогу, якщо в ДТП є травмовані люди. Учасники ДТП мають проінформувати один одного про себе, своє місце проживання та надати інформацію щодо чинних полісів ОСЦПВ.

Викликати на місце ДТП патрульну поліцію для оформлення дорожньої пригоди. Якщо ДТП підпадає під умови (http://bit.ly/2wQ6A68), скористуйтесь європротоколом — спеціальним бланком повідомлення про подію.

Кожен водій має невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів повідомити свою страхову компанію про факт настання ДТП.



Що робити постраждалому в ДТП:

Якщо постраждав пішохід чи велосипедист, він повідомляє страхову компанію винуватця ДТП (оскільки він не повинен мати поліс ОСЦПВ). Постраждалому потрібно протягом 30 днів надати страховику письмову заяву про страхове відшкодування та інші документи, передбачені законодавством, зокрема:

довідку від патрульної поліції про фіксацію ДТП або європротокол;

паспорт заявника;

документ, що підтверджує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину);



довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (якщо заявник — фізична особа);



документ, що підтверджує право власності на пошкоджене майно на день вчинення ДТП;



документи, що засвідчують витрати на лікування, строки перебування на лікарняному, інвалідність тощо в випадку, коли шкода заподіяна здоров’ю людини.Якщо лікування ще триває, і повний обсяг витрат на нього невідомий, необхідні документи можна додати до заяви пізніше;

відомості про банківські реквізити заявника.



3. Постраждала сторона в випадку пошкодження автомобілю також має надати його страховій компанії для проведення огляду.

Що ще важливо знати

Автівка повинна зберігатись до огляду в тому стані, який залишився після аварії, її не можна ремонтувати. Страховик, в свою чергу, повинен провести огляд протягом 10 робочих днів після отримання письмового повідомлення. Якщо страхова компанія не вклалась з оглядом у цей строк — постраждалий має право вже ремонтувати автівку, проте краще перед цим або викликати експерта за власний кошт (страхова потім відшкодує оплату його роботи) або в інший спосіб документально зафіксувати пошкодження (наприклад, отримати акт огляду з СТО).

Що робити, якщо є невирішені чи незрозумілі питання, або ваші права порушуються? Почніть з того, що поспілкуйтесь із страховиком: власним чи винуватця ДТП. Співробітники страхової компанії за законом зобов’язані допомогти консультацією під час складання заяви, і якщо потрібно, ознайомити вас з усіма документами, згідно яких розраховується розмір компенсації та порядок її сплати. Здебільшого і самі страхові компанії зацікавлені надати клієнту вичерпні роз’яснення. Вся ключова інформація щодо прав та обов’язків учасників ДТП і страховиків, про порядок та умов здійснення страхових виплат є в тексті «Закону про ОСЦПВ». Контакт-центр МТСБУ також цілодобово надає інформаційну допомогу з автострахування за номером 0-800-608-800.

До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

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