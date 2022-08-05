Як отримати страхове відшкодування з ОСЦПВ — Finance.ua

Як отримати страхове відшкодування з ОСЦПВ
Іноді, потрапивши у стресову ситуацію, ми розгублюємося та можемо щось зробити не так або зовсім забути про якісь обов’язкові речі. ДТП — це, як правило, стрес для всіх її учасників. Тож у Моторно-транспортному страховому бюро вирішили нагадати, що потрібно робити, якщо сталася аварія.
Кожен учасник дорожнього руху повинен дотримуватись простих правил:
- Викликати швидку допомогу та поліцію, надати необхідну першу допомогу, якщо в ДТП є травмовані люди.
- Учасники ДТП мають проінформувати один одного про себе, своє місце проживання та надати інформацію щодо чинних полісів ОСЦПВ.
- Викликати на місце ДТП патрульну поліцію для оформлення дорожньої пригоди. Якщо ДТП підпадає під умови (http://bit.ly/2wQ6A68), скористуйтесь європротоколом — спеціальним бланком повідомлення про подію.
- Кожен водій має невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів повідомити свою страхову компанію про факт настання ДТП.
Що робити постраждалому в ДТП:
- Якщо постраждав пішохід чи велосипедист, він повідомляє страхову компанію винуватця ДТП (оскільки він не повинен мати поліс ОСЦПВ).
- Постраждалому потрібно протягом 30 днів надати страховику письмову заяву про страхове відшкодування та інші документи, передбачені законодавством, зокрема:
- довідку від патрульної поліції про фіксацію ДТП або європротокол;
- паспорт заявника;
- документ, що підтверджує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину);
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (якщо заявник — фізична особа);
- документ, що підтверджує право власності на пошкоджене майно на день вчинення ДТП;
- документи, що засвідчують витрати на лікування, строки перебування на лікарняному, інвалідність тощо в випадку, коли шкода заподіяна здоров’ю людини.Якщо лікування ще триває, і повний обсяг витрат на нього невідомий, необхідні документи можна додати до заяви пізніше;
- відомості про банківські реквізити заявника.
3. Постраждала сторона в випадку пошкодження автомобілю також має надати його страховій компанії для проведення огляду.
Що ще важливо знати
Автівка повинна зберігатись до огляду в тому стані, який залишився після аварії, її не можна ремонтувати. Страховик, в свою чергу, повинен провести огляд протягом 10 робочих днів після отримання письмового повідомлення. Якщо страхова компанія не вклалась з оглядом у цей строк — постраждалий має право вже ремонтувати автівку, проте краще перед цим або викликати експерта за власний кошт (страхова потім відшкодує оплату його роботи) або в інший спосіб документально зафіксувати пошкодження (наприклад, отримати акт огляду з СТО).
Що робити, якщо є невирішені чи незрозумілі питання, або ваші права порушуються? Почніть з того, що поспілкуйтесь із страховиком: власним чи винуватця ДТП. Співробітники страхової компанії за законом зобов’язані допомогти консультацією під час складання заяви, і якщо потрібно, ознайомити вас з усіма документами, згідно яких розраховується розмір компенсації та порядок її сплати. Здебільшого і самі страхові компанії зацікавлені надати клієнту вичерпні роз’яснення. Вся ключова інформація щодо прав та обов’язків учасників ДТП і страховиків, про порядок та умов здійснення страхових виплат є в тексті «Закону про ОСЦПВ». Контакт-центр МТСБУ також цілодобово надає інформаційну допомогу з автострахування за номером
0-800-608-800.
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.
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