НБУ посилив обмеження щодо колекторів для захисту споживачів — Finance.ua

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НБУ посилив обмеження щодо колекторів для захисту споживачів

Кредит&Депозит
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НБУ посилив обмеження щодо колекторів для захисту споживачів
НБУ посилив обмеження щодо колекторів для захисту споживачів
Національний банк з 5 серпня посилює вимоги етичної поведінки щодо колекторів з огляду на скарги, зокрема — заборонив їм приходити на місце роботи боржника.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
«Мета цього кроку — захист прав споживачів та інших осіб через забезпечення відповідального ставлення з боку кредитодавця, нового кредитора чи колектора. Питання врегулювання простроченої заборгованості лишається найпоширенішим з-поміж звернень клієнтів небанківських фінустанов», — пояснює регулятор.
Для підсилення та однозначного трактування норм «колекторського закону» спільно з учасниками ринку були розроблені додаткові вимоги щодо етичної поведінки:
  • зокрема, деталізуються окремі процедурні питання, вводиться заборона отримувати згоду споживача на обробку даних його телефонного довідника та журналу дзвінків з метою врегулювання простроченої заборгованості;
  • водночас споживачі чи інші особи мають право фіксувати неправомірну взаємодію, що може бути передана до Національного банку й використана під час перевірки дотримання вимог щодо етичної поведінки.
  • крім того, врегульовано питання передачі даних третіх осіб, які не є поручителями, майновими поручителями або спадкоємцями. Якщо споживач надає персональні дані третіх осіб, зокрема близьких осіб, це не означає їхню безпосередню згоду на взаємодію. Вони мають надати такий дозвіл самостійно;
  • також уточнено норми щодо особистих зустрічей зі споживачем чи іншими особами. Такі зустрічі мають відбуватися добровільно після отримання окремої згоди на проведення кожної такої зустрічі. Зустрічатися за місцем роботи — заборонено.

Довідка Finance.ua:

  • 14 липня 2021 року закон «Про врегулювання простроченої заборгованості» набув чинності в повному обсязі;
  • за недотримання правил етичної поведінки колекторам загрожує штраф від 51 тисячі до 102 тисяч гривень.

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За матеріалами:
Finance.ua
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