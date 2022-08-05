Багатоквартирні будинки для переселенців зводитимуть у 16 областях — Finance.ua

Багатоквартирні будинки для переселенців зводитимуть у 16 областях
У 16 регіонах України будуватимуть багатоквартирні будинки для внутрішньо переміщених осіб, вартість одного квадратного метра в яких коштуватиме близько 700 доларів США.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час зустрічей з послами Німеччини, Чехії та Японії, яким презентував плани відбудови України, передає пресслужба ОП.
Тимошенко розповів про окремий проєкт у межах Fast Recovery plan, який передбачає спорудження багатоквартирних будинків, помешкання в яких надаватимуть ВПО.
«Це будівництво у відносно безпечних областях України: Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій тощо. Загалом 16 регіонів. Тобто будівництво не лише модульних, а й багатоквартирних будинків для людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Це має бути комфортне житло, де неподалік є школа, паркінги», — пояснив Тимошенко.
За його словами, спорудження таких будинків займатиме лише п’ять-шість місяців і буде відносно недорогим — приблизно 700 дол. США за 1 кв. м за умебльовану квартиру.
«Тимчасово переміщені особи зможуть жити в цих квартирах, поки їхні регіони не будуть деокуповані. А коли вони повернуться у свої власні домівки, ці помешкання передаватимуть українським військовим, правоохоронцям та медикам, які потребують житла», — зауважив заступник керівника ОП.
Тимошенко додав, що вже обрані відповідні майданчики з підведеними комунікаціями та «спорудження може розпочатися хоч завтра».
Він запропонував, зокрема, Німеччині долучитися до цього проєкту.
Посол Анка Фельдгузен зі свого боку запевнила, що ФРН готова підтримати Україну в реалізації цих планів і проєктів, адже її країна має велику кількість фахівців і технологій.
Довідка Finance.ua:
- в Україні розроблено проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури із загальним бюджетом у майже $17,4 мільярда;
- план швидкого відновлення України (Fast Recovery plan) передбачатиме оперативну відбудову об’єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих унаслідок повномасштабного російського вторгнення, і має врахувати найкращі сучасні будівельні стандарти.
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