Державні програми із забезпечення житлом в Україні та умови участі в них — Finance.ua

Державні програми із забезпечення житлом в Україні та умови участі в них Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Державні програми із забезпечення житлом в Україні та умови участі в них

Безкоштовна квартира від держави передбачена для певних категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, але не мають змоги орендувати житло через низький дохід.

Отримати таке житло можуть діти-сироти, які ніде не зареєстровані, тяжкохворі пацієнти, які повинні жити окремо від інших членів сім’ї, жителі напівзруйнованих або непридатних для життя будинків та особи, яким необхідно поліпшити свої умови життя.

Перші три категорії можуть отримати безкоштовне житло без черги. Водночас ті, хто потребує поліпшення умов життя, повинні пройти процедуру очікування, яка часто триває не один рік.

Як стати в чергу для отримання безкоштовного житла від держави

Громадяни, які мають право на соціальне житло, повинні звернутися до місцевого відділу обліку та розподілу житлової площі з письмовою заявою про поліпшення житлових умов, до якої слід додати ще такі документи:

довідку про проживання, склад сім’ї, а також загальний рівень доходів усіх її членів за минулий рік;

копії паспортів (свідоцтва про народження) та ідентифікаційних кодів;

довідки з місця роботи кожного члена сім’ї;

інформацію про вартість житла, в якому проживає сім’я, а також документи на право власності;

копії свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу;

документи, що дають право на пільгу: медичний висновок лікарсько-консультативної комісії, копію свідоцтва учасника бойових дій, інваліда війни, сім’ї загиблого, особи з інвалідністю або особи, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 1 та 2 категорій тощо.

Читайте також Ощадбанк першим серед найбільших банків відновлює іпотечне кредитування: умови та терміни

Варто наголосити, що приховування доходу або майна, яке, наприклад, було успадковане після смерті родича, позбавляє сім’ю місця в черзі.

Навіть після того, як особа отримала соціальну квартиру, житло залишається в державній власності, а громадяни проживають у ньому за договором соціальної оренди. Тобто вони нічого не платять за саме житло, але повинні підтримувати його в належному стані й оплачувати комунальні платежі. Також вони не можуть якось розпоряджатися таким житлом: продати його, пожертвувати чи здати в оренду.

Державні програми із забезпечення житлом

Якщо варіант, при якому ви довго очікуєте в черзі, здається виснажливим та нереалістичним, варто поцікавитися програмами, які допомагають покупцям отримати власне житло, не маючи всієї суми на купівлю.

Зокрема, із 1998 року в Україні діє програма «Власний дім», щоправда, вона поширюється лише на осіб, які проживають і працюють у сільській місцевості.

З 2011 року в Україні розпочала функціонувати програма «Держмолодьжитло», а з 2019 року — програма з надання пільгового кредиту для внутрішньопереміщених осіб та учасників АТО.

Найвідомішою та найпопулярнішою є програма «Доступне житло», яка діє з 2018 року. Згідно з цією програмою, держава компенсує:

від 30% від повної вартості житла особам, які перебувають у черзі на квартиру,

від повної вартості житла особам, які перебувають у черзі на квартиру, до 50% від повної вартості житла внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО.

Програмою також можуть скористатися особи, які перебувають на квартирному обліку, які упродовж трьох років не мають житлоплощі у власності або площа власної нерухомості не перевищує 13,65 метра квадратних.

Держава готова допомогти з купівлею квартири, але не елітної. Тому купити житло можна з розрахунку 21 квадратний метр на одного члена сім’ї плюс 10,5 квадратних метрів для всієї родини. Отже, сім’я з двох осіб за цією програмою може придбати житло площею до 52,5 метрів квадратних.

Для участі в програмі «Доступне житло» потрібні: лист від забудовника, заява про надання державної підтримки, паспорти, ідентифікаційні коди та довідки про реєстрацію, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, документи для визначення платоспроможності та документи на підтвердження грошових доходів.

Окрім цього, днями стало відомо, що у жовтні держава планує запустити нову пільгову іпотечну програму «Українська мрія» з нульовою ставкою для військових та ветеранів війни. Згідно із програмою, мінімальний початковий внесок становить 10%, а термін позики — 20 років. Оформити кредит можна буде через програму «Дія».

Build Portal За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.