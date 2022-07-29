Ощадбанк першим серед найбільших банків відновлює іпотечне кредитування: умови та терміни — Finance.ua
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Ощадбанк першим серед найбільших банків відновлює іпотечне кредитування: умови та терміни

Кредит&Депозит
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Ощадбанк першим серед найбільших банків відновлює іпотечне кредитування.
З урахуванням ситуації, в якій опинилась Україна і українці з початком війни, Ощад оновив іпотечні програми і першим серед найбільших банків відновив іпотечне кредитування.
З 29 липня клієнтам доступні такі програми:
  • «Звісно, зручно». В рамках програми можна придбати у кредит нерухомість на вторинному ринку за ставкою від 14,5%.
  • «Споживчий кредит під іпотеку» підійде для тих, хто розглядає варіанти покупки житла від забудовника, але запропоновані ним умови не влаштовують. У такому випадку можна скористатись споживчим кредитом, зокрема на купівлю омріяної нерухомості на первинному ринку під заставу вторинного житла. Також можна взяти кредит на власні потреби — на ремонт у квартирі, придбання нових меблів тощо.
  • Державна програма «Доступна іпотека 7%» дає можливість придбати житло у кредит за рекордно низькою ставкою 7%. У програмі можуть брати участь громадяни України, які відповідають вимогам програми.
Іпотечним кредитуванням Ощад завершує відновлення всієї лінійки продуктів роздрібного кредитування. Ми ретельно вивчаємо попит на ринку і клієнтські запити. Є клієнти, фінансово спроможні придбавати нерухомість у кредит. Безумовно, попит зовсім не такий, як до 24 лютого, але він є. Ми врахували поточну ситуацію в країні і зробили перезавантаження трьох найпопулярніших іпотечних програм,
— зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Максимальний строк користування кредитом за оновленими іпотечними програмами Ощаду — 20 років.
Перший внесок становить від 30% для клієнтів, що отримують заробітну плату через Ощадбанк, і 40% для всіх інших клієнтів.
Дізнатись про ці програми детальніше можна у спеціалістів у будь-якому відділенні Ощаду, за тел: 0 800 210 800 або залишити заявку на офіційному сайті Ощадбанку https://www.oschadbank.ua/credits
За матеріалами:
Finance.ua
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