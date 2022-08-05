Чи дорожчатиме долар: прогноз експертів — Finance.ua

Чи дорожчатиме долар: прогноз експертів Вчора 16:06 — Валюта

Чи дорожчатиме долар: прогноз експертів

Курс долара на готівковому ринку впав нижче 40 гривень після різкого стрибка в кінці липня. Підстав для якихось пертурбацій на валютному ринку поки немає. Про це пише РБК-Україна.

Що кажуть експерти

«Ринок збалансувався — як безготівковий, так і готівковий. НБУ не проводить великих інтервенцій, і є надія, що експорт зерна через порти все-таки запрацює, що має збільшити пропозицію валюти на ринку. Поточні рівні курсу гривні до іноземних валют можуть з певними коливаннями протриматися ще відносно довго», — зазначив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович у коментарі РБК-Україна.

Скасовувати фіксований курс, на його думку, ще рано.

«Поки НБУ ще майже кожен день задовольняє попит на валюту, і лише зрідка викуповує надлишок пропозиції. А для відновлення плаваючого курсу необхідно, щоб ринок збалансувався і міг протриматися якийсь час вже без щоденних інтервенцій НБУ», — сказав він.

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Скільки діятиме новий офіційний курс 36,57 гривень за долар, зараз сказати досить складно. Все залежить від безлічі факторів, у тому числі від розвитку військової обстановки, яку прогнозувати складно, зазначив інвестиційний аналітик Сергій Фурса.

«Для Національного банку пріоритет — протримати його якомога довше, щоб у ринку не було відчуття, що перестановка курсу — це просто гра і це буде відбуватися раз в один-два місяці. З іншого боку, зрозуміло, що поки йде війна, тиск на гривню буде зберігатися», — сказав він.

Якщо курсовий розрив зростатиме, то Нацбанку доведеться застосовувати додаткові заходи, вважає Фурса. Правда, для таких очікувань, зазначив він, підстав поки немає.

Глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що фіксований курс взагалі може бути скасований вже восени. Тим більше, що в НБУ вже говорили, що відпустять курс, коли побачать, що ринок сам себе балансує.

«Важко сказати, коли це станеться, але з новим офіційним курсом це точно буде швидше, ніж зі старим. Також багато що залежить від очікувань розвитку подій на полі бою. Тому не виключено, що при хороших новинах це відбудеться вже цієї осені», — зазначив експерт.

Він вважає, що прискорити перехід до ринкового курсу може також введення податку на імпорт.

Оптимізму для штилю на валютному ринку найближчим часом додає збільшення надходжень від міжнародних партнерів, а також надія на реструктуризацію зовнішніх боргів України, що дозволить скоротити валютні витрати на 5 млрд доларів протягом двох років.

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