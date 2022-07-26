STLTH Vape — канадська якість та багато смаків. На українському ринку електронних цигарок з’явився новий гравець — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ STLTH Vape — канадська якість та багато смаків. На українському ринку електронних цигарок з’явився новий гравець Вчора 12:55 — Особисті фінанси

STLTH Vape — канадська якість та багато смаків. На українському ринку електронних цигарок з’явився новий гравець

Електронні сигарети стають все популярнішими. Сьогодні це багатомільярдний ринок зі своєю армією споживачів та виробників, які задовольняють їхні потреби. Серед останніх STLTH Vape — канадській виробник електронних пристроїв для куріння, чия продукція віднедавна доступна і українцям. Ми розповімо про її переваги та чим вона може зацікавити дорослих курців.

Що таке STLTH

Пристрій STLTH — це сучасний електронний випарник, який складається з трьох компонентів.

1. Картриджа з рідиною. На відміну від більшості представлених на українському ринку картриджів, що повністю виготовляються в Китаї, картриджі STLTH заповнюються, збираються та упаковуються в Канаді, з використанням фірмової рідини для електронних сигарет на основі солі найвищої якості. Це забезпечує максимально повний аромат та найкращі враження від вейпингу. Рідина містить пропіленгліколь, рослинний гліцерин, нікотин, а також натуральні та штучні ароматизатори харчової ступені чистоти. Інгредієнти змішуються під суворим контролем якості, яка відповідає всім канадським нормам.

2. Потужного акумулятора. Його ємність складає 470 mAh.

3. Фірмового зарядного пристрою USB, який заряджає випарник приблизно за 1,5 години.

Два види картриджів

STLTH використовується два види змінних картриджів: оригінальні та X-картриджі. Обидва одноразові та не призначені для повторного заповнення і використання. Компанія зробила це свідомо з метою підтримки фірмової високої якості продукту.

Оригінальні картриджі містять суміш, оптимізовану для системи STLTH, з більш інтенсивним впливом нікотину: 50 мг/мл. На вибір клієнту пропонується палітра з 12 унікальних смаків, серед яких можна знайти як аромат класичного тютюну, так і солодкий стиглий банановий аромат, стиглу медову диню, суміш різноманітних ягід, освіжаючі аромати та багато інших.

STLTH X — новий картридж, результат багаторічних досліджень та розробок компанії. Завдяки покращеному повітряному потоку він забезпечує більше аромату та пари.

Подібні відчуття курцям дають одноразові електронні сигарети, які останнім часом стали особливо популярними. Але з ними пов’язана одна велика проблема — відходи, що утворюються. Причому не лише їх обсяг, а й тип. Зокрема, в одноразових вейпах використовуються літієві батареї, аналогічні тим, що стоять у смартфонах та ноутбуках. Це цінні матеріали, але їх переробка коштує недешево, тому найчастіше вони просто викидаються, що шкодить навколишньому середовищу. STLTH X — одноразовий картридж, що замінюється, тому його використання істотно знижує цей негативний вплив, при цьому забезпечує яскраві відчуття від куріння.

Х-картридж трохи довший і темніший за оригінальний, оскільки наповнений спеціальним абсорбуючим матеріалом, який утримує рідину всередині та знижує ймовірність її витоку.

Як і в оригінальних картриджах, у STLTH X використовуються солі нікотину з концентрацією нікотину 50 мг/мл.

Щодо вартості продукції STLTH, то вона цілком прийнятна: 299 гривень коштує сам пристрій, ще 290 доведеться віддати за пачку з двох картриджів.

Поява на українському ринку електронних цигарок нового канадського гравця з якісною продукцією — це додаткові податкові надходження в бюджет країни, що їй зараз потрібно як ніколи.

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