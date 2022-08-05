Головний сервісний центр МВС запустив для автомобілістів нову послугу онлайн — Finance.ua

Головний сервісний центр МВС запустив для автомобілістів нову послугу онлайн Вчора 11:02 — Особисті фінанси

Головний сервісний центр МВС запустив для автомобілістів нову послугу онлайн

Головний сервісний центр МВС України запустив сервіс «Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу».

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.

«Ніяких несподіванок — рахуй вартість онлайн. У нас ви не лише дізнаєтеся, у скільки обійдеться реєстраційна послуга сервісного центру МВС для будь-якого типу транспортного засобу, а й про те, які саме податки та збори та в якому розмірі сплачуються у кожному конкретному випадку», — сказано в повідомленні.

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Сервіс «Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу» за посиланням

Розрахунок вартості реєстрації враховує:

суму сплати за послугу сервісного центру МВС залежно від типу транспортного засобу та країни-виробника;

чи потрібно при реєстрації транспортного засобу сплачувати збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та розрахує його суму;

чи потрібно і в якому саме розмірі сплачувати при відчуженні податок на дохід та військовий збір.

Як користуватись сервісом:

1. Виберіть вид перереєстрації, який Вас цікавить:

«Перереєстрація із зміною власника»;

«Перереєстрація без зміни власника».

2. Заповніть поля необхідні для розрахунку вартості реєстрації авто, та натисніть «Розрахувати».

3. Готово! Ви отримаєте орієнтовну вартість реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.

Які податки та збори входять в вартість постановки автомобіля на облік?

Щоб зареєструвати автомобіль, потрібно оплатити:

вартість техпаспорту;

нові номерні знаки;

бланк реєстрації авто;

дослідження-експертизу;

якщо ви продаєте авто не вперше за рік, вам необхідно сплатити податок на доходи фізосіб — 5% від вартості авто;

якщо автомобіль попадає в категорію розкоші (випущений не більш як 5 років тому і коштує від 750 розмірів мінімальної заробітної плати), дам доведеться платити додатковий податок.

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