День фінансів: нова послуга в monobank, податки на криптовалюту, $1 млн від Мінцифри — Finance.ua

День фінансів: нова послуга в monobank, податки на криптовалюту, $1 млн від Мінцифри Сьогодні 17:50

Середа, 14 червня. Яким буде курс долара протягом наступних 12 місяців та де відпочити з дітьми в Україні.

Рахунки для самозайнятих осіб в monobank. У мобільному застосунку monobank з’явилась можливість відкрити У мобільному застосунку monobank з’явилась можливість відкрити рахунок для самозайнятих осіб . Послуга буде корисною для адвокатів, нотаріусів, арбітражних керуючих та приватних виконавців. Відкриття, обслуговування, платежі - 0 грн.

Прогноз курсу долара. За даними НБУ, фінансові аналітики у червні За даними НБУ, фінансові аналітики у червні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,54 грн/долар. У квітні вони чекали на курс 40,04 грн/долар. Банкіри очікують на курс 41,38 грн/долар (прогноз за квітень), а населення України — 39,43 грн/долар (дані за травень).

Податки на криптовалюту. НКЦПФР завершила розробку законопроекту про НКЦПФР завершила розробку законопроекту про оподаткування криптоактивів . Регулятор пропонує запровадити ставку податку в 18% від інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%. Тобто якщо віртуальний актив було куплено, наприклад, за 10 тис. грн, а продано за 11 тис. грн, то буде оподатковуватися різниця — 1000 грн.

Процедуру реєстрації авто спростили. Кабмін Кабмін спростив процедуру державної реєстрації транспортних засобів, а також їхнього зняття з обліку. Тепер ці послуги будуть доступні, зокрема, і в електронному режимі.

Захист від недоброчесних забудовників. В Україні створено правовий механізм для В Україні створено правовий механізм для гарантування державою прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутніх об'єктів нерухомості. Якщо забудовник захоче продавати квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення чи паркомісця, він повинен буде зареєструвати кожен з цих об'єктів як спеціальний об'єкт майнового права у розділі реєстру речових прав.

Виплата соціальної допомоги. В Мінсоцполітики кажуть, що в Україні об'єднають кілька видів соціальних виплат, а також В Мінсоцполітики кажуть, що в Україні об'єднають кілька видів соціальних виплат, а також перевірять їх на цільовість . Наразі в Україні існує понад 34 програми з різними соціальними виплатами, які дробляться на підвиди й підвиплати. Часто вони настільки малі, що не вирішують жодних проблем.

Також в Україні перевірятимуть використання компенсацій єВідновлення на пошкоджене житло.

Польща продовжила термін перебування біженців. У Польщі У Польщі продовжили термін легального перебування українських біженців до 4 березня 2024 року. Раніше цей термін завершувався 24 серпня 2023-го. Такі зміни стосуються права перебування в Польщі українців, які прибули в країну після 24 лютого 2022 року. Також з 1 червня у Польщі збільшився розмір допомоги з безробіття

$1 млн від Мінцифри. Мінцифри оголосило про хакатон Drone Hackathon «Anti-Shahеd». На ньому учасникам пропонують розробляти рішення для захисту від іранських дронів. Якщо продукт покаже ефективність, то команда зможе отримати Мінцифри оголосило про хакатон Drone Hackathon «Anti-Shahеd». На ньому учасникам пропонують розробляти рішення для захисту від іранських дронів. Якщо продукт покаже ефективність, то команда зможе отримати контракт на $1 млн на розробку і масштабування проекту.

Шенген-візи нового формату. Парламент і Рада ЄС погодилися змінити процедуру подачі Парламент і Рада ЄС погодилися змінити процедуру подачі заяв на шенгенську візу . Вся процедура подачі відбуватиметься повністю онлайн. Цифрова віза спростить процес подачі заявки для мандрівників, спростить адміністративну процедуру та підвищить безпеку Шенгенської зони.

Щоб відпочити влітку не обов’язково їхати за кордон. Так, наші часи важкі, але в Україні багато безпечних й економних місць, де можна відпочити з дітьми. Зібрали для вас декілька варіантів:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.