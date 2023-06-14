У Польщі збільшили виплати з безробіття — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі збільшили виплати з безробіття

Особисті фінанси
39
У Польщі збільшили виплати з безробіття
У Польщі збільшили виплати з безробіття
З 1 червня у Польщі збільшився розмір допомоги з безробіття. Це підвищення відбулося за рахунок інфляції. Українці теж можуть отримати допомогу. Але для цього вони мають виконати низку вимог.
Біженці з України можуть зареєструватися в службі зайнятості Польщі. Однак це не дає гарантії, що вони отримають допомогу з безробіття. У Польщі назвали умови для нарахування виплат.

Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua

Розмір допомоги з безробіття в Польщі становить 1491,90 злотих брутто за перші 90 днів реєстрації як безробітний та 1171,60 злотих брутто після цього терміну. Про це повідомляє ukrainianinpoland.pl.
В основному це підвищення стосується осіб, які офіційно працювали від 5 до 20 років. Якщо особа, яка бажає отримати допомогу, має стаж понад 20 років, вона отримає 120% базової суми. Якщо стаж менше 5 років — 80%.

Допомога з безробіття. Правила отримання для українців

Українці також можуть розраховувати на допомогу з безробіття в Польщі. Для цього треба відповідати принаймні одній вимозі. А саме:
  • мати дозвіл на постійне проживання, карту довгострокового резидента ЄС, статус біженця або тимчасовий захист;
  • бути членом родини громадянина ЄС чи Польщі;
  • мати «блакитну» карту (як правило, видається висококваліфікованим спеціалістам для ведення професійної діяльності) або посвідку на проживання з метою ведення наукової діяльності, а також карту резидента ЄС, видану в іншій країні.

Читайте також: Як переказати гроші з Польщі в Україну і навпаки

Видання додає, що також можна претендувати на допомогу з безробіття, за умови, що людина безперервно працювала останні шість місяців в Польщі. Також така особа повинна мати «карту побиту» на основі роботи або робочу візу.
Окрім того, ситуація особи повинна відповідати таким умовам:
  • бюро зайнятості не має для неї відповідних пропозицій роботи, зокрема стажування чи навчання;
  • за останні 18 місяців іноземець отримував заробітну плату або інший дохід не нижче мінімальної заробітної плати в Польщі та сплачував усі обов’язкові податки.
Варто додати, що зареєстровані в центрі зайнятості іноземці можуть претендувати на:
  • безкоштовне медичне страхування;
  • інтервенційні чи громадські роботи чи інші можливості винагороди за працевлаштування;
  • професійне навчання або можливість перенавчання;
  • співфінансування для відкриття власної справи;
  • матеріальну допомогу на дітей до 7 років або інших утриманців.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
За матеріалами:
ukrayina.pl
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.