У Польщі збільшили виплати з безробіття — Finance.ua

У Польщі збільшили виплати з безробіття Сьогодні 11:34 — Особисті фінанси

У Польщі збільшили виплати з безробіття

З 1 червня у Польщі збільшився розмір допомоги з безробіття. Це підвищення відбулося за рахунок інфляції. Українці теж можуть отримати допомогу. Але для цього вони мають виконати низку вимог.

Біженці з України можуть зареєструватися в службі зайнятості Польщі. Однак це не дає гарантії, що вони отримають допомогу з безробіття. У Польщі назвали умови для нарахування виплат.

Розмір допомоги з безробіття в Польщі становить 1491,90 злотих брутто за перші 90 днів реєстрації як безробітний та 1171,60 злотих брутто після цього терміну. Про це повідомляє ukrainianinpoland.pl.

В основному це підвищення стосується осіб, які офіційно працювали від 5 до 20 років. Якщо особа, яка бажає отримати допомогу, має стаж понад 20 років, вона отримає 120% базової суми. Якщо стаж менше 5 років — 80%.

Допомога з безробіття. Правила отримання для українців

Українці також можуть розраховувати на допомогу з безробіття в Польщі. Для цього треба відповідати принаймні одній вимозі. А саме:

мати дозвіл на постійне проживання, карту довгострокового резидента ЄС, статус біженця або тимчасовий захист;

бути членом родини громадянина ЄС чи Польщі;

мати «блакитну» карту (як правило, видається висококваліфікованим спеціалістам для ведення професійної діяльності) або посвідку на проживання з метою ведення наукової діяльності, а також карту резидента ЄС, видану в іншій країні.

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Видання додає, що також можна претендувати на допомогу з безробіття, за умови, що людина безперервно працювала останні шість місяців в Польщі. Також така особа повинна мати «карту побиту» на основі роботи або робочу візу.

Окрім того, ситуація особи повинна відповідати таким умовам:

бюро зайнятості не має для неї відповідних пропозицій роботи, зокрема стажування чи навчання;

за останні 18 місяців іноземець отримував заробітну плату або інший дохід не нижче мінімальної заробітної плати в Польщі та сплачував усі обов’язкові податки.

Варто додати, що зареєстровані в центрі зайнятості іноземці можуть претендувати на:

безкоштовне медичне страхування;

інтервенційні чи громадські роботи чи інші можливості винагороди за працевлаштування;

професійне навчання або можливість перенавчання;

співфінансування для відкриття власної справи;

матеріальну допомогу на дітей до 7 років або інших утриманців.

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