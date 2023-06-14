Польща продовжила термін перебування біженців з України — Finance.ua

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Польща продовжила термін перебування біженців з України

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Польща продовжила термін перебування біженців з України
Польща продовжила термін перебування біженців з України
У Польщі продовжили термін легального перебування українських біженців до 4 березня 2024 року.
Про це повідомляє Dziennik Ustaw RP.
Президент Польщі Анджей Дуда підписав Закон, яким вносяться зміни до спеціального закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройною агресією росії.
Змінами, які були внесені до закону, термін легального перебування українців на території Польщі продовжено до 4 березня 2024 року. Раніше цей термін завершувався 24 серпня 2023-го.
Такі зміни стосуються права перебування в Польщі українців, які прибули в країну після 24 лютого 2022 року.
Також внесеними до закону змінами для українців, які навчаються у польських навчальних закладах, перебування в країні продовжили до 31 серпня 2024 року. Така зміна також поширюється на батьків та опікунів неповнолітніх учнів та студентів.
Зміни набудуть чинності у Польщі через 14 днів після дати їх опублікування.
За матеріалами:
РБК-Україна
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