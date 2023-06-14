Україна може повністю легалізувати криптовалюти з 2024 року: які податки сплачуватимуть інвестори — Finance.ua

Україна може повністю легалізувати криптовалюти з 2024 року: які податки сплачуватимуть інвестори Сьогодні 14:30 — Криптовалюта

Україна може повністю легалізувати криптовалюти з 2024 року: які податки сплачуватимуть інвестори

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) завершила розробку законопроекту про оподаткування криптоактивів та зміни до закону про віртуальні активи. Проект, який передбачає регулювання та запровадження податків, може бути ухвалений цієї осені.

Про це пише «Forbes Україна».

«Сподіваюся, закон буде ухвалено у вересні, а запрацює він уже з 2024-го», — каже член НКЦПФР Юрій Бойко.

Які будуть податки

Регулятор пропонує запровадити ставку податку в 18% від інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%.

Податки сплачуватимуть лише ті інвестори, які отримують прибуток та володіють активами до 365 днів.

Тобто якщо віртуальний актив було куплено, наприклад, за 10 000 грн, а продано за 11 000 грн, то буде оподатковуватися різниця — 1000 грн.

Також проект пропонує наступне:

регуляторами ринку стануть Національний банк та НКЦПФР;

віртуальні активи будуть поділятися на три категорії: токени електронних грошей, токени з прив’язкою до активів, інші віртуальні активи;

для випуску токенів з прив’язкою до активів на торгах емітент має бути авторизованим в НКЦПФР як юридична особа.

Коли закон ухвалять, обіг віртуальних активів в Україні буде повністю регульованим, криптовалюти буде легалізовано, додав Бойко.

УБР За матеріалами:

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